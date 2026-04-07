В Самарской области вынесли приговор мужчине, напавшему на полицейских

САМАРА. 7 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Сначала житель региона пнул служебную машину, а потом стал кидаться и на самих стражей порядка.

Самарский облсуд рассмотрел жалобу на приговор по уголовному делу мужчины по фамилии Кучменко. Как рассказал служителям Фемиды один из потерпевших, он состоит в должности инспектора ДПС.

Вместе с напарником инспектор приехал в Центральную районную больницу села Приволжье на служебном авто для освидетельствования перед застеклением на службу. Когда они выезжали с территории больницы через шлагбаум, то стоявший рядом Кучменко ударил ногой по их служебному автомобилю.

Полицейский вышел из машины, чтоб сделать замечание. Услышал, что Кучменко нецензурно выражается и заметил, что тот выглядит пьяным. Полицейский попросил предьявить документы, но Кучменко стал оскорблять его, а затем и толкать. Из патрульной машины вышел второй сотрудник полиции. Тогда Кучменко стал нападать и на второго стража порядка. В итоге мужчину удалось задержать.

Позже Кучменко приговорили к году исправительных работ. Недавно облсуд оставил решение в силе.

Юрий Пестриков 27 марта 2026 17:09 Пациентка районной больницы оштрафована за оскорбление медсестры

... невероятно - ПАЦИЭНТКУ больницы (пришедшую искать врачебной ПОМОЩИ ) - осуждают ...

Юрий Пестриков 27 марта 2026 16:26 Пациентка районной больницы оштрафована за оскорбление медсестры

... жизненно - всё верно; а вот ОСУДИЛИ - НЕ ТУ !!!

Алексей Жирник 05 сентября 2025 07:32 Прокуратура добилась увольнения начальника РЭО ГАИ Самары по утрате доверия

За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.

Анатолий Илларионов 05 сентября 2025 05:36 В Самарской области телефонного мошенника приговорили к условному сроку

Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.

Aleksey Vasilyev 25 ноября 2024 14:14 "Думал, что получился объехать, но не получилось": в Тольятти осудили самокатчика, сбившего насмерть мужчину

Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

