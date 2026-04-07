В Самарской области вынесли приговор мужчине, напавшему на полицейских

Сначала житель региона пнул служебную машину, а потом стал кидаться и на самих стражей порядка.
Самарский облсуд рассмотрел жалобу на приговор по уголовному делу мужчины по фамилии Кучменко. Как рассказал служителям Фемиды один из потерпевших, он состоит в должности инспектора ДПС.
Вместе с напарником инспектор приехал в Центральную районную больницу села Приволжье на служебном авто для освидетельствования перед застеклением на службу. Когда они выезжали с территории больницы через шлагбаум, то стоявший рядом Кучменко ударил ногой по их служебному автомобилю.
Полицейский вышел из машины, чтоб сделать замечание. Услышал, что Кучменко нецензурно выражается и заметил, что тот выглядит пьяным. Полицейский попросил предьявить документы, но Кучменко стал оскорблять его, а затем и толкать. Из патрульной машины вышел второй сотрудник полиции. Тогда Кучменко стал нападать и на второго стража порядка. В итоге мужчину удалось задержать.
Позже Кучменко приговорили к году исправительных работ. Недавно облсуд оставил решение в силе.
... невероятно - ПАЦИЭНТКУ больницы (пришедшую искать врачебной ПОМОЩИ ) - осуждают ...
... жизненно - всё верно; а вот ОСУДИЛИ - НЕ ТУ !!!
За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.
Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.
Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???