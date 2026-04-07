В Самарской области вынесли приговор мужчине, напавшему на полицейских

Сначала житель региона пнул служебную машину, а потом стал кидаться и на самих стражей порядка.

Самарский облсуд рассмотрел жалобу на приговор по уголовному делу мужчины по фамилии Кучменко. Как рассказал служителям Фемиды один из потерпевших, он состоит в должности инспектора ДПС.

Вместе с напарником инспектор приехал в Центральную районную больницу села Приволжье на служебном авто для освидетельствования перед застеклением на службу. Когда они выезжали с территории больницы через шлагбаум, то стоявший рядом Кучменко ударил ногой по их служебному автомобилю.

Полицейский вышел из машины, чтоб сделать замечание. Услышал, что Кучменко нецензурно выражается и заметил, что тот выглядит пьяным. Полицейский попросил предьявить документы, но Кучменко стал оскорблять его, а затем и толкать. Из патрульной машины вышел второй сотрудник полиции. Тогда Кучменко стал нападать и на второго стража порядка. В итоге мужчину удалось задержать.

Позже Кучменко приговорили к году исправительных работ. Недавно облсуд оставил решение в силе.