Любительница нетрезвого вождения из Нефтегорского района лишилась Nissan Juke

Жительница Нефтегорского района признана виновной по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования).

В суде установлено, что в январе 2026 г. женщина, находясь в состоянии опьянения и имея наказание за нетрезвое вождение, села за руль своего Nissan Juke и начала движение, однако вскоре была остановлена сотрудниками дорожно-патрульной службы.

На законное требование инспектора пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения водитель ответила отказом.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновной наказание в виде штрафа в размере 200 тыс. руб. с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 3 года. Автомобиль осужденной конфискован в доход государства.