В Самаре продают редкий автомобиль Packard Caribbean

На Авито Авто в Самаре появился один из самых редких и узнаваемых американских кабриолетов середины ХХ века. Речь идет об автомобиле Packard Caribbean 1954 года. Его продают за 12 млн рублей.
Caribbean относился к флагманским моделям Packard и выпускался в середине 1950-х — времени, когда американские автомобили становились длиннее, ярче и заметнее. В 1954 году было собрано всего около 400 таких машин, поэтому сегодня они чаще встречаются в коллекциях или на тематических выставках.
Экземпляр привезли из Калифорнии в 2011 году. Он полностью растаможен, стоит на учете и за все время находился в одних руках. Пробег — 54 289 км. Согласно описанию, автомобиль сохранился в состоянии, близком к исходному, и остается на ходу.
Это классический кабриолет с задним приводом и автоматической коробкой передач. Под капотом — бензиновый двигатель объемом 5,7 литра мощностью 310 л. с. Внешность у Caribbean соответствующая эпохе: длинный силуэт, обилие хромированных деталей и насыщенный красный цвет. Внутри — типичная для 1950-х компоновка с упором на простор и плавность линий.
