16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Мы разные, но #МЫВМЕСТЕ: Самарская область готова покорять новые вершины 6-го сезона Международной Премии Частники и плохая вода мешают организовать новые пляжи в Самаре В Самарском цирке прошел "Парад рекордов" Иван Носков: "Нам важны не формальности, а чистота и порядок в городе" В Самаре продают редкий автомобиль Packard Caribbean

Общество

В Самаре продают редкий автомобиль Packard Caribbean

САМАРА. 7 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 89
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

На Авито Авто в Самаре появился один из самых редких и узнаваемых американских кабриолетов середины ХХ века. Речь идет об автомобиле Packard Caribbean 1954 года. Его продают за 12 млн рублей.

Фото: предоставлено пресс-службой Авито

Caribbean относился к флагманским моделям Packard и выпускался в середине 1950-х — времени, когда американские автомобили становились длиннее, ярче и заметнее. В 1954 году было собрано всего около 400 таких машин, поэтому сегодня они чаще встречаются в коллекциях или на тематических выставках.

Экземпляр привезли из Калифорнии в 2011 году. Он полностью растаможен, стоит на учете и за все время находился в одних руках. Пробег — 54 289 км. Согласно описанию, автомобиль сохранился в состоянии, близком к исходному, и остается на ходу.

Это классический кабриолет с задним приводом и автоматической коробкой передач. Под капотом — бензиновый двигатель объемом 5,7 литра мощностью 310 л. с.  Внешность у Caribbean соответствующая эпохе: длинный силуэт, обилие хромированных деталей и насыщенный красный цвет. Внутри — типичная для 1950-х компоновка с упором на простор и плавность линий.

Гид потребителя

Последние комментарии

Валерий Александрович Розенфельд 22 марта 2026 11:31 Парк им. Щорса ждет обновление: спортивный фиджитал-парк, площадка для выгула собак и аттракционы

Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???

Анатолий Илларионов 17 марта 2026 05:52 В Самарской области Минюст и Общественная палата проведут мероприятие для НКО по вопросам новой формы отчетности

Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!

Алексей Луптаков 03 марта 2026 13:59 В Самаре запустили первый передвижной комплекс для мониторинга воздуха

Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги

Елизавета Кордонец 19 декабря 2025 14:40 Участникам СВО будут давать земли в Царевщине и Красном Пахаре

Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:29 Прокуратура выявила 29 тыс. нарушений в сфере ЖКХ в Самарской области

Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет

Фото на сайте

Под Самарой Волга частично освободилась ото льда

Как выращивают цветы для озеленения Самары

Трамвай чудес: гид по самому волшебному маршруту Самары

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3