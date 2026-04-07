Частники и плохая вода мешают организовать новые пляжи в Самаре

Пляжный сезон в Самаре планируют открыть 15 июня. Для купания оборудуют 9 зон. Об этом во вторник, 7 апреля, на оперативном совещании регионального правительства сообщил глава города Иван Носков.
По его словам, 8 пляжей будут работать постоянно. Они традиционно будут расположены на первой, второй и четвертой очередях набережной Волги, в районе Загородного парка, спуска улицы Советской Армии, Барбошиной поляны, санатория "Можайский" и в Красноглинском районе. Еще один временный пляж оборудуют в районе Фестивальной поляны, где проводится Грушинский фестиваль.
Для маломобильных граждан оборудуют пляжи на спусках улиц Некрасовской и Полевой. В рамках муниципально-частного партнерства планируется создание зон повышенной комфортности, в том числе с дополнительными спусками для малобильных граждан в районе Чкаловского спуска.
"На апрель запланирована уборка территории пляжей. Завоз песка запланировали на 15 мая. Но точные сроки зависят от графика сброса воды Жигулевской ГЭС и прохождения паводка. На расстановку оборудования заложили месяц. Поставим на пляжах раздевалки, туалеты, настилы, души, скамейки и зонтики. Там будут работать пункты проката оборудования для активного отдыха и лежаков, а также точки продажи безалкогольных прохладительных напитков и средств защиты от солнца", — рассказал Иван Носков.
Губернатор Вячеслав Федорищев задал вопрос о том, планируется ли в Самаре открытие новые пляжей. Глава города ответил, что нет.
"В прошлом году было обследовано около 70 территорий, в том числе зоны, где горожане несанкционированно купаются. Ни одна из них не признана пригодной для организации пляжа. Либо это частные территории, либо это площадки, не соответствующие каким-либо нормам. В основном по качеству воды не проходит", — пояснил мэр.
Глава региона поручил председателю регрионального правительства Виталию Шабалатовую подключиться к решению вопроса по организации новых пляжей как с точки зрения актуализации нормативов, так и с точки зрения привлечения частников (владельцев обозначенных территорий) к организации пляжей.
Последние комментарии
