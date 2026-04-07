Прокуратура добивается расселения аварийного дома в Куйбышевском районе

Прокуратура Куйбышевского района Самары пытается в судебном порядке добиться расселения аварийного дома в Торговом переулке, сообщает пресс-служба районного суда.

В заявленном административном иске прокурор просит суд признать незаконными бездействие администрации города, не предоставляющей гражданам другого жилья. При том, что распоряжение о признании дома №25 в Торговом переулке аварийным и подлежащим сносу было издано 27 февраля 2022 года.

В судебном заседании, состоявшемся накануне, присутствовали помощник прокурора Куйбышевского района, представители администрации Самары, департамента управления имуществом и 40 жильцов спорного дома.

Судья выслушал участников процесса, от мэрии истребована информация о мерах, принимаемых после введения режима повышенной готовности и ликвидации чрезвычайных ситуаций, по предоставлению жильцам дома других жилых помещений.

Судебное заседание отложено на 27 апреля.