16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Преступления Происшествия

ФСБ задержала двух самарцев за обещание подкупить правоохранителей

САМАРА. 7 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 105
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самаре вынесли приговор за покушение на мошенничество двум местным жителям Марине Казас и Владиславу Комарчеву. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Самарской области.

По данным ведомства, осужденные хотели получить от местной жительницы 2 млн рублей. Деньги они обещали передать в качестве взятки неким правоохранителям за непривлечение женщины к уголовной ответственности.

"В феврале 2025 г. подозреваемые задержаны сотрудниками УФСБ России по Самарской области с поличным при получении денежных средств. В результате дальнейших оперативно-розыскных мероприятий установлено, что задержанные не намеревались и не имели возможности выполнить взятые на себя обязательства согласно раннее достигнутым договоренностям, а указанные денежные средства планировали присвоить себе", — рассказали в пресс-службе ведомства.

Как указано в приговоре суда, сама Казас рассказала, что у нее была знакомая, с которой она работала в сфере недвижимости. У этой знакомой возник конфликт с мужчиной. Мужчина говорил, что она обещала купить ему недвижимость, получила деньги, но имущество не оформила. Обиженный клиент написал заявление в правоохранительные органы о мошенничестве. Знакомая Казас очень переживала из-за этого. Как утверждает Казас, у нее у самой в это время болела мама и возникла проблема с глазом у внучки. На лечение нужны были деньги. И тогда, мол, она и решила "подзаработать". Подговорила приятеля, чтоб воспользоваться ситуацией и пообещать ее коллеге решить проблемы с законом, а в итоге деньги поделить.

Сама потерпевшая в суде рассказала, что делилась информацией о своих проблемах. И в какой-то момент ей стало подозрительно, что ее слишком сильно уговаривают дать денег. Тогда она стала записывать разговоры и потом сама обратилась в ФСБ.

Октябрьский районный суд приговорил Казас и Комарчева к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Облсуд недавно оставил приговор в силе.

Гид потребителя

Последние комментарии

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3