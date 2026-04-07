Полиция Сызрани разыскивает двух пожилых женщин, похитивших чужую банковскую карту

В полицию Сызрани обратился 26-летний местный житель. Он подал заявление с просьбой привлечь к ответственности неизвестных, которые в ТЦ на ул. Советской похитили банковскую карту и расплатились за свои покупки, передает ГУ МВД по Самарской области.
Правоохранители изучили записи с камер видеонаблюдения, на которых были зафиксированы противоправные действия. Используя скрин с видеозаписи, полиция составила ориентировку с описанием предполагаемых злоумышленниц - ими оказались две женщины в возрасте от 50 до 60 лет.
Возбуждено уголовное дело по статье "Кража", розыск подозреваемых продолжается.
Приметы разыскиваемых:
- женщина, на вид 50-60 лет, плотного телосложения, рост 163-165 см., короткая стрижка, волосы окрашены в светлый цвет. Была одета в одежду темного цвета: джинсы широкого кроя, куртку с капюшоном.
- женщина, на вид 50-60 лет, плотного телосложения, рост 163-165 см., короткая стрижка, волосы окрашены в темный цвет. Была одета в одежду светлого цвета: джинсы широкого кроя, кофту, жилетку.
"Сотрудники полиции обращаются к очевидцам произошедшего, а также ко всем, кто имеет сведения о личностях или местонахождении разыскиваемых, с просьбой сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8(8464)333-866, 8(8464)355-037, 8-902-426-34-70 или 112. Конфиденциальность гарантирована", - отмечается в сообщении.
