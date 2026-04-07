В Жигулевске раскрыли кражу из частного дома, совершенную 7 лет назад

В Жигулевске полиция по ДНК смогла раскрыть кражу из частного дома, совершенную в 2019 году, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Следователи Жигулевска завершили предварительное расследование уголовного дела, возбужденного в 2019 году по статье "Кража". Обвинение предъявили ранее судимому за имущественные преступления 30-летнему уроженцу Кинель-Черкасского района, чей генетический материал совпал с профилем ДНК, изъятым с улики.
В 2019 году в полицию Жигулевска обратилась жительница мкрн Александровское Поле. Женщина заявила, что, вернувшись из длительной командировки, обнаружила хищение имущества и бытовой техники из своего дома.
В ходе расследования на месте преступления эксперт-криминалист обнаружил мундштук, не принадлежащий хозяйке дома. После этого была проведена биологическая экспертиза. Исследованный генетический профиль ДНК мужчины занесли в федеральную базу данных, однако оперативно причастных к хищению установить не удалось.
Спустя 7 лет личность подозреваемого удалось установить в рамках работы по раскрытию преступлений прошлых лет. Генетический профиль совпал с данными человека, отбывающего наказание в местах лишения свободы за аналогичное преступление.
Осужденный признался в содеянном и пояснил, что, проникнув в чужой дом в 2019 году, похитил имущество и в спешке потерял свой мундштук.
Сейчас подозреваемому предъявлено обвинение, уголовное дело направлено в суд для принятия решения по существу. Следователями представителю потерпевшей разъяснен порядок искового производства для возмещения ущерба.
