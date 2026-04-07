Мастер железнодорожного пути, обманувший компанию на командировочных расходах, пойдет под суд

Бывшего сотрудника железнодорожной компании в Самарской области обвиняют в мошенничестве при возмещении командировочных расходов. Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

Инцидент произошел в 2025 г. во время командировки в Октябрьске. Обвиняемый проживал в арендованной квартире, но предоставил в бухгалтерию подложные документы о проживании в гостинице по завышенной стоимости.

В результате компании был причинен ущерб более чем на 270 тыс. рублей.

Действия бывшего мастера пути путевой машинной станции квалифицированы как мошенничество. Уголовное дело направлено в Сызранский городской суд.