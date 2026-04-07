Никакой суеты: Сбер запустил предварительную запись в офисы

В приложении СберБанк Онлайн на iOS и Android появилась функция предварительной записи в удобное отделение банка.
Клиенту достаточно открыть карту, нажать "Посетить офис", выбрать подходящее отделение, дату, время и цель визита. Система сообщит цифровой код бронирования, и тогда в самом отделении останется ввести этот код в терминал: вместо обычного талона посетитель получит приоритетный и сразу попадёт к специалисту банка. Механизм похож на уже привычную для многих процедуру записи на приём к врачу или в сервисный центр.
За день до назначенного визита клиенту будет направлено напоминание. При изменении графика работы офиса пользователь получит соответствующее уведомление. Если планы поменялись, можно отменить запись в пару касаний.
Таким образом, теперь клиент сам выбирает, когда прийти в отделение, и тратит на визит ровно столько времени, сколько нужно на решение вопроса. Этот подход делает посещение офиса предсказуемым и более комфортным и позволяет банку органично встроиться в ритм жизни человека.
Последние комментарии
