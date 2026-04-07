Региональные операторы активно используют инфраструктуру "Пилара" У подрядчика строительства "Обхода Тольятти" нашли "бумажный" НДС Никакой суеты: Сбер запустил предварительную запись в офисы Финансовое приложение Сбера для детей вернулось в App Store "Альфа-Мобайл" на сети Билайна охватил 70% населения за 10 месяцев

ТОЛЬЯТТИ. 7 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Тольяттинская компания ООО "Альянс Строй Монтаж" ("АСМ") через "бумажный" НДС оптимизировала налоги по контракту на строительство локальных очистных сооружений на трассе "Обход Тольятти". Схема была выявлена прокурорской проверкой и подтверждена решением Арбитражного суда Самарской области.

Прокуратура региона установила, что в апреле 2023 г. подрядчик строительства трассы АО "ДСК "Автобан" заключил с ООО "Альянс Строй Монтаж" договор субподряда на строительно-монтажные работы по устройству локальных очистных сооружений.

"Альянс Строй Монтаж", в свою очередь, нашел субподрядчика ООО "Мидгард", который обязался выполнить работы за 10,47 млн руб., в том числе НДС 1,75 млн рублей. "Мидгард" также отдал все работы на субподряд ООО "Омега Сервис" за 9,8 млн руб., в том числе НДС 1,63 млн рублей. При этом договоры, по версии прокуратуры, были фиктивным и использовались для минимизации налогов через искусственное завышение вычетов по НДС. Ни "Мидгард", ни "Омега Сервис" не осуществляли выполнение работ и не поставляли товары "АСМ".

Полученные от "АСМ" средства "Мидгард" перечислял компаниям-прокладкам, которые переводили их индивидуальным предпринимателям, а далее деньги снимались с карт через банкоматы.

В результате обыска, проведенного 19 сентября 2023 г. сотрудниками Федеральной налоговой службы
совместно с правоохранителями по адресу регистрации "Омега Сервис" ( Тольятти, ул. Юбилейная, д. 29) были обнаружены  в том числе заявки на "бумажный" НДС, где покупателем был указан "Мидгард".

Прокуратура обратилась в арбитражный суд с иском о признании недействительными сделок по перечислению "АСМ" на расчетный счет "Мидгард" 10,95 млн рублей. Суд иск удовлетворил и взыскал в доход государства солидарно с компаний всю сумму фиктивных перечислений.

Афип Анапский 04 апреля 2026 10:32 Около Южного моста построят микрорайон на 40 тысяч человек: карта

Там сероводородом с КНПЗ, с толевого волокуша, с гокса на шоссейной канализацией --- вонища, плюс 24/7 загруженное шоссе с вонючим, неконтролируемыми развалюхами выбросы СО с машин....вонища , при бездействии департамента экологии и гаи

Афип Анапский 04 апреля 2026 10:29 Около Южного моста построят микрорайон на 40 тысяч человек: карта

Там сероводородом воняет у амбара с КНПЗ и с Лопатинской станции, а также с ГОКС-хранилища на шоссейной...а когда северный ветер _' дышите глубже с толевого завода тошнотворной химозой.... Вонь там!! Администрация региона НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЕТ ПО ЭКОЛОГИИ, СЕРОВОДОРОДОМ ТРАВЯТ, ПЕРВОЕ МЕСТО ПО ЭТОМУ ПО РОССИИ ЗАНЯЛИ ЗА 2025 ГОД ЛИДЕРЫ РОССИИ ПО ВЫБРОСАМ...говорит о чем то, в первую очередь о работе заботе администрации о гражданах...

Виктор Крамов 13 февраля 2026 08:46 CARCADE продлевает программу субсидирования на автомобили CHERY, TENET, OMODA, JAECOO, EXLANTIX и EXEED

Если для компании и в лизинг, то я бы взял ET.

Юрий Пестриков 06 февраля 2026 16:55 Стало известно, какие БПЛА планирует выпускать в Тольятти "Транспорт будущего"

... наверное надобно ДЕЛАТЬ ОТКРЫТЫЕ КОНКУРСЫ на инновации - с задачами ИННОВАЦИЙ ... а то СГИНЕТ всё возможное ... .

Ишкирда Пиздундаева 25 января 2026 00:49 Глава самарского минстроя анонсировал строительство новых микрорайонов

А чего на Кряжу бы поле для гольфа не построить? Не все же картошку копать.

