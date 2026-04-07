У подрядчика строительства "Обхода Тольятти" нашли "бумажный" НДС

Тольяттинская компания ООО "Альянс Строй Монтаж" ("АСМ") через "бумажный" НДС оптимизировала налоги по контракту на строительство локальных очистных сооружений на трассе "Обход Тольятти". Схема была выявлена прокурорской проверкой и подтверждена решением Арбитражного суда Самарской области.
Прокуратура региона установила, что в апреле 2023 г. подрядчик строительства трассы АО "ДСК "Автобан" заключил с ООО "Альянс Строй Монтаж" договор субподряда на строительно-монтажные работы по устройству локальных очистных сооружений.
"Альянс Строй Монтаж", в свою очередь, нашел субподрядчика ООО "Мидгард", который обязался выполнить работы за 10,47 млн руб., в том числе НДС 1,75 млн рублей. "Мидгард" также отдал все работы на субподряд ООО "Омега Сервис" за 9,8 млн руб., в том числе НДС 1,63 млн рублей. При этом договоры, по версии прокуратуры, были фиктивным и использовались для минимизации налогов через искусственное завышение вычетов по НДС. Ни "Мидгард", ни "Омега Сервис" не осуществляли выполнение работ и не поставляли товары "АСМ".
Полученные от "АСМ" средства "Мидгард" перечислял компаниям-прокладкам, которые переводили их индивидуальным предпринимателям, а далее деньги снимались с карт через банкоматы.
В результате обыска, проведенного 19 сентября 2023 г. сотрудниками Федеральной налоговой службы
совместно с правоохранителями по адресу регистрации "Омега Сервис" ( Тольятти, ул. Юбилейная, д. 29) были обнаружены в том числе заявки на "бумажный" НДС, где покупателем был указан "Мидгард".
Прокуратура обратилась в арбитражный суд с иском о признании недействительными сделок по перечислению "АСМ" на расчетный счет "Мидгард" 10,95 млн рублей. Суд иск удовлетворил и взыскал в доход государства солидарно с компаний всю сумму фиктивных перечислений.
Там сероводородом с КНПЗ, с толевого волокуша, с гокса на шоссейной канализацией --- вонища, плюс 24/7 загруженное шоссе с вонючим, неконтролируемыми развалюхами выбросы СО с машин....вонища , при бездействии департамента экологии и гаи
Там сероводородом воняет у амбара с КНПЗ и с Лопатинской станции, а также с ГОКС-хранилища на шоссейной...а когда северный ветер _' дышите глубже с толевого завода тошнотворной химозой.... Вонь там!! Администрация региона НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЕТ ПО ЭКОЛОГИИ, СЕРОВОДОРОДОМ ТРАВЯТ, ПЕРВОЕ МЕСТО ПО ЭТОМУ ПО РОССИИ ЗАНЯЛИ ЗА 2025 ГОД ЛИДЕРЫ РОССИИ ПО ВЫБРОСАМ...говорит о чем то, в первую очередь о работе заботе администрации о гражданах...
Если для компании и в лизинг, то я бы взял ET.
... наверное надобно ДЕЛАТЬ ОТКРЫТЫЕ КОНКУРСЫ на инновации - с задачами ИННОВАЦИЙ ... а то СГИНЕТ всё возможное ... .
А чего на Кряжу бы поле для гольфа не построить? Не все же картошку копать.