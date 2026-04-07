На оперативном совещании при губернаторе обсудили подготовку пляжей и мест массового отдыха у воды

Во вторник, 7 апреля, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание. Одним из ключевых вопросов повестки стала подготовка пляжей и мест массового отдыха у воды к купальному сезону.

С основным докладом выступил министр природных ресурсов и экологии Самарской области Артем Ефимов. Он напомнил о процедуре юридического оформления территорий и акватории.

Как отметил руководитель профильного министерства, в настоящее время только Кинельский район завершил необходимое юридическое оформление территории и акватории. Артем Ефимов также акцентировал внимание на исполнении муниципалитетами поручения губернатора в части актуализации перечня территорий для создания безопасных пляжных зон в 2026 г. с учетом возможных рисков.

"На начало апреля реестр общественных пляжей Самарской области включает в себя 62 локации в 26 муниципалитетах", — сказал глава министерства.

"Одной из наших важнейших задач является организация безопасного отдыха на водных объектах в летний период. Из года в год мы ведем системную работу по подготовке к этим мероприятиям", — подчеркнул глава региона.

Вячеслав Федорищев обратил внимание присутствующих на недопустимость формального подхода к обеспечению безопасности, напомнив, что вопросы организации пляжей остро стояли и в 2024, и в 2025 годах. "Суть очень простая: муниципалитеты не готовы были два года назад все пляжные территории, которые пользуются у жителей спросом, вводить в реестр, потому что это было сложно, это было дорого. Но в итоге это человеческие жизни, — акцентировал губернатор. — Мы имеем статистику по людям, которые погибли, в том числе потому что не организованы нормальные меры безопасности, потому что посещаемые сотнями, тысячами людей места купания не введены в реестр. И мы говорили с главами еще в 2024 г. о том, что организация работы по безопасности будет являться одним из важнейших критериев их работы".

В свою очередь первый заместитель начальника Главного управления МЧС России по Самарской области Алексей Степанов также указал на отсутствие положительной динамики. "По имеющейся информации, в Самарской области планируется к открытию ровно то же количество пляжей, что и в прошлом году", — пояснил он.

Алексей Степанов доложил, что на рассмотрение поступило всего 17 заявлений об открытии пляжей. По его словам, в 2025 г. из 58 погибших на водных объектах людей ни одна гибель не зарегистрирована на официально открытом пляже.

Вячеслав Федорищев, обращаясь к участникам совещания, раскритиковал межведомственную работу и сложившуюся ситуацию, акцентировав внимание на недопустимости такого подхода. "Два года мы системно говорили о том, насколько это важно. Начните работать так, как требуется, как ждут наши жители, как требует современное время. И самое главное сейчас — рассматривать этот вопрос так, как требует организация безопасного отдыха наших жителей", — заявил Вячеслав Федорищев.

Губернатор подчеркнул, что, несмотря на разграничение полномочий, региональное правительство и главы муниципалитетов работают одной командой и несут совместную ответственность. "В вопросах безопасности халатность преступна. Очень прошу перестроить свою работу. У меня лично это будет на контроле", — резюмировал глава региона.

О подготовке пляжей и мест массового отдыха у воды к купальному сезону доложили глава Самары Иван Носков, первый заместитель главы Тольятти Григорий Гильгулин, главы Нефтегорского и Ставропольского муниципальных районов Александр Баландин и Вячеслав Киреев.

Так, Иван Носков сообщил, что в Самаре планируется организовать девять пляжных зон — восемь постоянных и одну временную. На время купального сезона будут работать 14 спасательных постов и 44 спасателя. Также мэр Самары отметил, что в текущем году будет установлено свыше 1400 единиц пляжного оборудования — почти на 400 больше, чем в прошлом году. В рамках проекта "Самара в движении" на пляжах разместят бесплатные спортивные и тематические площадки.

Особое внимание в ходе совещания было уделено оборудованию пляжей для граждан с ограниченными возможностями здоровья. Вячеслав Федорищев, обращаясь к мэру Самары, напомнил о программе "Доступный пляж". Он сообщил, что достаточно много обращений от жителей поступает по вопросу переноса доступного пляжа на Первомайский спуск и организации на нем специализированной спортивной площадки для людей с ограниченными возможностями здоровья. "Это как отдельная реабилитация, в том числе для участников специальной военной операции. Очень прошу обратить на это внимание", — подчеркнул губернатор, поручив заместителю председателя правительства Самарской области Регине Воробьевой подключиться к данному вопросу.

По итогам глава региона дал конкретные поручения. Так, профильному министерству необходимо в недельный срок подготовить отчет по муниципальным образованиям: сколько пляжей было в 2023–2025 годах, сколько документов подано на открытие пляжей в текущем году, а также оценить потенциал мест массового купания жителей. Первому заместителю губернатора — председателю правительства Самарской области Виталию Шабалатову поручено скоординировать межведомственную работу, в том числе с федеральными структурами.