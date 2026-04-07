"Татнефть" помогла преобразиться детской поликлинике в Тольятти

В педиатрическом отделении Тольяттинской городской поликлиники № 2 завершена реализация благотворительного проекта "Тольяттикаучук" группы "Татнефть", выполненного в партнерстве с детской художественной школой им. Марка Шагала. Отныне коридоры медучреждения напоминают картинную галерею, а яркие образы и сила искусства способствуют скорейшему выздоровлению юных пациентов.
Речь идет о помещении поликлиники на ул. Голосова в Центральном районе. В 2025 году здесь был сделан косметический ремонт, после которого стало чище и светлее, но стены в однообразных серых тонах создавали у маленьких пациентов, ожидающих приема у врача, чувства тревоги и скуки. Благодаря вкладу "Тольяттикаучука" и творчеству воспитанников художественной школы им. Марка Шагала коридоры и холлы поликлиники теперь украшены росписью и картинами юных художников.
Пациенты вместе с родителями, ожидая приема врача, могут любоваться картинами по мотивам литературных произведений, а также сюжетами, героем которых стал символ "Тольяттикаучука" — Крошка Каучук, превратившийся на рисунках в детского доктора.
Жители Тольятти, уже побывавшие в преображенной поликлинике, отмечают, что теперь поход к врачу стал не только необходимым, но и интересным, полезным для развития ребенка событием.
Директор Художественной школы им. Марка Шагала Марина Фрейдлина рассказала о том, как родился этот проект: "После завершенного ремонта руководство городской поликлиники № 2 обратилось к нам с предложением вдохнуть в стены медучреждения новую жизнь. Было решено украсить пространство детскими работами. Когда-то в Тольятти уже был реализован проект "Дети — детям". В рамках проекта картинами юных художников украсили детскую больницу в Автозаводском районе. В этот раз было решено возродить проект и создать силами наших учеников пространство, где детям будет спокойно и радостно. К счастью, у нас уже давно сложились добрые партнерские отношения с предприятием "Тольяттикаучук" группы "Татнефть", поэтому за помощью в реализации проекта мы обратились именно к руководству завода, и нас поддержали".
Предприятие оплатило закупку материалов и организационные расходы. Для росписи стен были использованы экологически чистые и безопасные для аллергиков, устойчивые к санитарной обработке материалы "Фабрики красок" — еще одного постоянного партнера совместных творческих проектов ООО "Тольяттикаучук" и художественной школы им. Марка Шагала, направленных на благо детей и развитие детского творчества.
"У нас обслуживается более 10 тыс. детей, и это прекрасно, что теперь всех посетителей встречает такая красота! — говорит главврач ТГП № 2 Владимир Ермолаев. — Ожидая приема врача, родители вместе с детьми рассматривают картины и росписи, комментируют их, обсуждают. Дети таким образом отвлекаются, у них пропадает тревога и страх. Но самое главное, и это давно доказано, что произведения искусства дают положительные эмоции, а это немаловажный фактор для выздоровления!"
Поддержка детей и комфортной городской среды — прямая инвестиция социально ответственного бизнеса в будущее региона. Отвечая лозунгу компании "Татнефть" — "На благо людей!", предприятия группы в городах своего присутствия реализуют проекты, направленные на улучшение жизни горожан. Одним из них стал и этот проект, цель которого — благо самых юных жителей Тольятти.
