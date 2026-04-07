В рамках "Недели космоса" в Самаре представили книгу "Космические первопроходцы" Аллею семей высадят на набережной Волги в Самаре В Саратове появится первый в ПФО Центр геномных технологий Мы разные, но #МЫВМЕСТЕ: Самарская область готова покорять новые вершины 6-го сезона Международной Премии

"Татнефть" помогла преобразиться детской поликлинике в Тольятти

ТОЛЬЯТТИ. 7 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В педиатрическом отделении Тольяттинской городской поликлиники № 2 завершена реализация благотворительного проекта "Тольяттикаучук" группы "Татнефть", выполненного в партнерстве с детской художественной школой им. Марка Шагала. Отныне коридоры медучреждения напоминают картинную галерею, а яркие образы и сила искусства способствуют скорейшему выздоровлению юных пациентов.

Фото: предоставлено ООО "Тольяттикаучук"

Речь идет о помещении поликлиники на ул. Голосова в Центральном районе. В 2025 году здесь был сделан косметический ремонт, после которого стало чище и светлее, но стены в однообразных серых тонах создавали у маленьких пациентов, ожидающих приема у врача, чувства тревоги и скуки. Благодаря вкладу "Тольяттикаучука" и творчеству воспитанников художественной школы им. Марка Шагала коридоры и холлы поликлиники теперь украшены росписью и картинами юных художников. 
Пациенты вместе с родителями, ожидая приема врача, могут любоваться картинами по мотивам литературных произведений, а также сюжетами, героем которых стал символ "Тольяттикаучука" — Крошка Каучук, превратившийся на рисунках в детского доктора.

Жители Тольятти, уже побывавшие в преображенной поликлинике, отмечают, что теперь поход к врачу стал не только необходимым, но и интересным, полезным для развития ребенка событием.

Директор Художественной школы им. Марка Шагала Марина Фрейдлина рассказала о том, как родился этот проект: "После завершенного ремонта руководство городской поликлиники № 2 обратилось к нам с предложением вдохнуть в стены медучреждения новую жизнь. Было решено украсить пространство детскими работами. Когда-то в Тольятти уже был реализован проект "Дети — детям". В рамках проекта картинами юных художников украсили детскую больницу в Автозаводском районе. В этот раз было решено возродить проект и создать силами наших учеников пространство, где детям будет спокойно и радостно. К счастью, у нас уже давно сложились добрые партнерские отношения с предприятием "Тольяттикаучук" группы "Татнефть", поэтому за помощью в реализации проекта мы обратились именно к руководству завода, и нас поддержали".

Предприятие оплатило закупку материалов и организационные расходы. Для росписи стен были использованы экологически чистые и безопасные для аллергиков, устойчивые к санитарной обработке материалы "Фабрики красок" — еще одного постоянного партнера совместных творческих проектов ООО "Тольяттикаучук" и художественной школы им. Марка Шагала, направленных на благо детей и развитие детского творчества.

"У нас обслуживается более 10 тыс. детей, и это прекрасно, что теперь всех посетителей встречает такая красота! — говорит главврач ТГП № 2 Владимир Ермолаев. — Ожидая приема врача, родители вместе с детьми рассматривают картины и росписи, комментируют их, обсуждают. Дети таким образом отвлекаются, у них пропадает тревога и страх. Но самое главное, и это давно доказано, что произведения искусства дают положительные эмоции, а это немаловажный фактор для выздоровления!"

Поддержка детей и комфортной городской среды — прямая инвестиция социально ответственного бизнеса в будущее региона. Отвечая лозунгу компании "Татнефть" — "На благо людей!", предприятия группы в городах своего присутствия реализуют проекты, направленные на улучшение жизни горожан. Одним из них стал и этот проект, цель которого — благо самых юных жителей Тольятти.

Валерий Александрович Розенфельд 22 марта 2026 11:31 Парк им. Щорса ждет обновление: спортивный фиджитал-парк, площадка для выгула собак и аттракционы

Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???

Анатолий Илларионов 17 марта 2026 05:52 В Самарской области Минюст и Общественная палата проведут мероприятие для НКО по вопросам новой формы отчетности

Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!

Алексей Луптаков 03 марта 2026 13:59 В Самаре запустили первый передвижной комплекс для мониторинга воздуха

Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги

Елизавета Кордонец 19 декабря 2025 14:40 Участникам СВО будут давать земли в Царевщине и Красном Пахаре

Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:29 Прокуратура выявила 29 тыс. нарушений в сфере ЖКХ в Самарской области

Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет

Под Самарой Волга частично освободилась ото льда

Как выращивают цветы для озеленения Самары

Трамвай чудес: гид по самому волшебному маршруту Самары

