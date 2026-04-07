В рамках "Недели космоса" в Самаре презентовали книгу "Космические первопроходцы" Сбер: как студенты СамГТУ строят карьеру еще до диплома Авито Реклама и Авито Услуги: 42% жителей ПФО выбирают репетитора к ОГЭ и ЕГЭ "Ошибаются только те, кто ничего не делает": в Самаре лектор общества "Знание" обозначила семь шагов к личному успеху CARCADE приняла участие в Дне карьеры НИУ "МЭИ"

В рамках "Недели космоса" в Самаре презентовали книгу "Космические первопроходцы"

САМАРА. 7 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Общество "Знание" запустило тематическую акцию ко Дню космонавтики во всех регионах страны.

Фото: Общественная палата СО

Участниками акции станут школьники, студенты, рабочая молодежь, родители и представители старшего поколения. В Самарской области она стартовала на площадке библиотечного коворкинга Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королева с презентации издания редакционного совета Общественной палаты региона "Космические первопроходцы". Мероприятие отвечает задачам нацпроекта "Молодежь и дети".

Книгу представил лектор Общества "Знание", член Общественной палаты РФ, сопредседатель регионального штаба ОНФ в Самарской области Павел Покровский. Он рассказал, что издание повествует о незабываемых событиях и героических людях-первопроходцах, которые в далекие 60-е годы прошлого века штурмовали космос и обеспечили лидирующие позиции нашей стране в освоении космического пространства.

Лектор поделился, что автор книги Валентина Владимировна Полетаева, опираясь на личные воспоминания и рассказы непосредственных участников описанных событий в мельчайших подробностях рассказала о подготовке к победному апрелю 1961 г., о встрече Юрия Алексеевича Гагарина и пионеров отряда космонавтов на гостеприимной куйбышевской земле.

"Уверен, что книга будет с большим интересом воспринята нашими читателями. "Неделя космоса" служит инструментом популяризации достижений отечественной космонавтики и повышения престижа профессий в этой сфере, что напрямую связано с целями национального проекта "Космос", направленного на развитие отрасли, увеличение числа запусков, создание новых технологий и подготовку кадров", — уверен автор проекта Павел Покровский.

Кроме того, лекции Общества "Знание" для школьников и студентов Самарской области проходят на площадках учебных заведений областного центра, Чапаевска, Новокуйбышевска, Большечерниговского и Сергиевского районов.

Лекторы просветительской организации, среди которых популяризаторы науки и специалисты профильной отрасли, рассказывают школьникам и студентам о достижениях, изобретениях и технологиях российской космической отрасли. Также состоятся встречи с космонавтами.

7 апреля в рамках Космической недели прошел День единых действий — лекцию Общества "Знание" "108 минут, которые изменили мир" прочитали во всех регионах страны.

Кроме того, провести мероприятие, посвященное Дню космонавтики, сможет каждый, используя материалы из Библиотеки готовых лекций: "Космический путь России", "Первый выход человека в открытый космос", "Животные как первооткрыватели космического пространства", "108 минут, которые изменили мир" и тематический квиз.

"Знание" — крупнейшая в стране современная просветительская организация, которая ежегодно проводит сотни мероприятий для молодежи по всей России: организует тысячи выступлений выдающихся людей из сфер культуры, искусства, науки, истории, проводит научные соревнования, конкурсы, викторины, снимает фильмы и помогает лекторам в нашей стране быть услышанными и найти свою аудиторию.

С момента перезагрузки сообщество лекторов Общества "Знание" объединило более 32 тыс. человек. Они провели свыше 200 тыс. лекций в 89 регионах РФ. Создано 8100 ч. просветительского контента по самым разным темам: наука, технологии, космос, культура и искусство, история, медицина, спорт и другие. Онлайн-трансляции с просветительских мероприятий "Знания", а также просветительский видеоконтент собрали свыше 2,5 млрд просмотров.

Юрий Пестриков 19 сентября 2025 14:33 Выпускники "Транспорта Будущего" защитили проекты на "отлично"

... будущим оперативным ДИРЕКТОРАМ - ЕСТЬ наработки технических решений ПРОЛЁТНОГО транспорта; ... приглашаю ЗАИНТЕРЕССАНТОВ на совместную разработку ... pestrikov_y@mail.ru

Илья Смирнов 17 октября 2024 09:07 В Самаре пройдет День профориентации в ИТ для школьников

В области талантливых ребят достаточно много, такие мероприятия нужно поставить на поток.

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:24 В Самаре оцифровывают одну из крупнейших в России коллекцию бабочек

Дело нужное. Хрупкий материал...

Наталья Кузнецова 05 февраля 2022 16:35 Самарские школьники переведены на "удаленку"

9 и 11классы не белеют?

Андрей Куропаткин 02 июня 2021 10:42 Сотни самарцев выстроились перед школой на 5-й просеке

Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу

Охотились за «флагами»: рассматриваем фото с соревнований Volga CTF

Кадры на перспективу: показываем, как студенты создают проекты с ИИ

Интенсив для будущих айтишников: фоторепортаж с VSFI 2025

