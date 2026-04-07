В рамках "Недели космоса" в Самаре презентовали книгу "Космические первопроходцы"

Общество "Знание" запустило тематическую акцию ко Дню космонавтики во всех регионах страны.

Участниками акции станут школьники, студенты, рабочая молодежь, родители и представители старшего поколения. В Самарской области она стартовала на площадке библиотечного коворкинга Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королева с презентации издания редакционного совета Общественной палаты региона "Космические первопроходцы". Мероприятие отвечает задачам нацпроекта "Молодежь и дети".

Книгу представил лектор Общества "Знание", член Общественной палаты РФ, сопредседатель регионального штаба ОНФ в Самарской области Павел Покровский. Он рассказал, что издание повествует о незабываемых событиях и героических людях-первопроходцах, которые в далекие 60-е годы прошлого века штурмовали космос и обеспечили лидирующие позиции нашей стране в освоении космического пространства.

Лектор поделился, что автор книги Валентина Владимировна Полетаева, опираясь на личные воспоминания и рассказы непосредственных участников описанных событий в мельчайших подробностях рассказала о подготовке к победному апрелю 1961 г., о встрече Юрия Алексеевича Гагарина и пионеров отряда космонавтов на гостеприимной куйбышевской земле.

"Уверен, что книга будет с большим интересом воспринята нашими читателями. "Неделя космоса" служит инструментом популяризации достижений отечественной космонавтики и повышения престижа профессий в этой сфере, что напрямую связано с целями национального проекта "Космос", направленного на развитие отрасли, увеличение числа запусков, создание новых технологий и подготовку кадров", — уверен автор проекта Павел Покровский.

Кроме того, лекции Общества "Знание" для школьников и студентов Самарской области проходят на площадках учебных заведений областного центра, Чапаевска, Новокуйбышевска, Большечерниговского и Сергиевского районов.

Лекторы просветительской организации, среди которых популяризаторы науки и специалисты профильной отрасли, рассказывают школьникам и студентам о достижениях, изобретениях и технологиях российской космической отрасли. Также состоятся встречи с космонавтами.

7 апреля в рамках Космической недели прошел День единых действий — лекцию Общества "Знание" "108 минут, которые изменили мир" прочитали во всех регионах страны.

Кроме того, провести мероприятие, посвященное Дню космонавтики, сможет каждый, используя материалы из Библиотеки готовых лекций: "Космический путь России", "Первый выход человека в открытый космос", "Животные как первооткрыватели космического пространства", "108 минут, которые изменили мир" и тематический квиз.

С момента перезагрузки сообщество лекторов Общества "Знание" объединило более 32 тыс. человек. Они провели свыше 200 тыс. лекций в 89 регионах РФ. Создано 8100 ч. просветительского контента по самым разным темам: наука, технологии, космос, культура и искусство, история, медицина, спорт и другие. Онлайн-трансляции с просветительских мероприятий "Знания", а также просветительский видеоконтент собрали свыше 2,5 млрд просмотров.