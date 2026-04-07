Вячеслав Федорищев: "Нужно перестроить подход к развитию туризма в Самарской области"

Во вторник, 7 апреля, губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание областного правительства. Одним из вопросов повестки были обозначены планы по реализации государственной политики в сфере туризма на территории региона в 2026 году.

Губернатор подчеркнул: "В последние годы мы видим значительный интерес к нашему региону. Для того, чтобы отрасль развивалась устойчиво и приносила максимальную пользу области, необходимо системно решать ключевые задачи: это инфраструктура, номерной фонд, повышение качества сервиса, активное продвижение наших туристических возможностей".

О проведенной работе в 2025 г. и планах на текущий год доложила министр туризма Самарской области Екатерина Матвеева. Как отметила министр, Самарская область входит в ТОП-15 наиболее привлекательных туристических регионов России. Благодаря слаженной работе власти и бизнеса, участию области в реализации мероприятий национального проекта "Туризм и гостеприимство" на протяжении нескольких лет наблюдается положительная динамика основных показателей развития отрасли в регионе. Объем туристического потока в Самарскую область в 2025 г. по данным мобильных операторов составил 3,2 млн человек, объем услуг в сфере туризма достиг почти 16 млрд рублей (+18,6% к 2024 году).

На реализацию в регионе нацпроекта "Туризм и гостеприимство" в 2026 г. предусмотрено более 158 млн рублей. Средства будут направлены на обустройство туристских центров города на территории муниципалитетов, событийные мероприятия, поддержку инициатив по созданию туринфраструктуры. Кроме того, поскольку автотуризм в Самарской области имеет большие перспективы, особое внимание уделят проектам по развитию придорожной инфраструктуры. Также на автозаправочных станциях по новым автомобильным маршрутам планируется организовать "островки туриста".

На региональном уровне предусмотрена поддержка национальным паркам и государственным заповедникам на создание объектов инфраструктуры (гранты в форме субсидий с общим объемом 8 млн рублей). С этого года введена новая мера поддержки для муниципальных образований в целях обустройства общественных туристических пространств (общий объем средств — 6 млн рублей).

Руководитель ведомства рассказала о маркетинговом продвижении туристического потенциала региона, планах по участию в профильных международных выставках и форумах, по организации рекламно-информационных туров для блогеров и представителей ведущих туроператоров. Также Екатерина Матвеева упомянула об участии региона в совместных проектах с сервисом бронирования отелей "Островок", компанией "Яндекс", о разработке нового межрегионального национального туристского маршрута вместе с ассоциацией туроператоров России и Ульяновской областью, о работе над включением региона в федеральный проект "Императорский маршрут" совместно с Елисаветинско-Сергиевским просветительским обществом.

По итогам представленного доклада Вячеслав Федорищев высказал ряд замечаний о качестве его подготовки. Как подчеркнул губернатор, та работа, которую проводит министерство и правительство, должна быть видна в полном объеме, должны быть четко обозначены целеполагание, приоритеты и наглядно показан результат, экономический эффект. Это в том числе позволяет принимать решения о расширении финансирования отрасли в рамках госпрограммы.

Также глава региона обозначил основную задачу для отрасли — это инфраструктура туризма: "Инфраструктура — это база. Мы сейчас все живем в формате ограничения бюджета, работа с инвесторами — это как раз-таки работа с внебюджетными средствами. Первый приоритет в работе правительства Самарской области по направлению туризма — привлечение инвестиций в туристическую сферу. Они очень разные. Есть инвестиции большие, в капитальные объекты. Но у нас и достаточно привлекательных городов, не только Самара и Тольятти, и то, что связано с Волгой, — это то, чем нужно заниматься с точки зрения привлечения уже средних предпринимателей, которые сейчас в формате глэмпингов, выездного туризма работают".

Кроме того, Вячеслав Федорищев отметил недостаточное внимание системной работе с бизнесом в рамках развития туризма как части креативной экономики. "Да, мы им помогаем. Но этого мало", — подчеркнул он.

Губернатор также сделал акцент на ярком, современном, презентабельном представлении туристических событий, которые будут в регионе, приведя в пример работу соседних регионов в этом направлении. "Начнется летний сезон, большое количество жителей нашей страны примут решение о путешествиях по России, внутренний туризм — один из быстро развивающихся сейчас секторов. Что мы будем предлагать?" — отметил он, комментируя доклад министра. Еще одна проблема в современном продвижении туристического потенциала региона — не видно его бренда. Ранее о брендировании шла речь, но системно это не запущено.

Губернатор поручил министерству туризма перестроить свою работу с учетом обозначенной проблематики.

"Я хотел бы попросить коллег в правительстве и, Виталий Алексеевич [Шабалатов], вас как председателя правительства уходить от такого формата работы — просто перечисления каких-то вещей, в которых мы участвуем, без проблематики и целеполагания. Прошу перестраиваться. Время того требует, наши жители этого требуют — иного качества работы. Эти доклады — всего лишь одна из верхушек айсберга огромной работы, которую ведет правительство целенаправленно и правильно. Давайте и в этом формате тоже переходить на эффективную работу. Министерству туризма — перестроиться по приоритетам, которые мы обсуждали. И в новый туристический сезон войдем с совершенно иным качеством проработки. На примере туризма хотел бы всех пригласить к такому формату работы. Здесь необходима максимальная эффективность", — заключил он.