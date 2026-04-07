Тольяттинец отправится в колонию за убийство на почве ревности

Суд вынес обвинительный приговор жителю Тольятти по делу об убийстве, сообщает областная прокуратура.

В июле 2025 г. 32‑летний обвиняемый, узнав, что знакомый оказывает знаки внимания его бывшей гражданской супруге, нанес ухажеру два удара ножом в грудь. Мужчина скончался на месте.

Суд приговорил виновного к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.