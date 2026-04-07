В Самарской области ребенок, укушенный бездомной собакой, получит 20 тыс. рублей

Суд удовлетворил иск прокурора Жигулевска в интересах несовершеннолетнего, пострадавшего от укуса бродячей собаки. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Инцидент произошел в декабре 2025 года. Бездомная собака напала на ребенка, мальчик получил укус и обратился за медицинской помощью. По заявлению матери прокуратура организовала проверку.

В итоге суд обязал мэрию выплатить пострадавшему ребенку 20 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда.

Также, в Самаре из-за нападения бездомных собак на ребенка возбуждено уголовное дело.