Из-за нападения собак на ребенка в Самаре возбуждено уголовное дело

В связи с нападением безнадзорных собак на ребенка по указанию руководителя регионального следственного комитета Павла Олейника возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Об этом сообщает СУ СК России по Самарской области.
Инцидент произошел во дворе дома на ул. Физкультурной. Согласно публикациям в социальных сетях, мальчику удалось убежать от собак.
Следователи проведут проверку деятельности служб по отлову бездомных животных.
