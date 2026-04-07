В Самарском цирке прошел "Парад рекордов"

САМАРА. 7 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В преддверии Всемирного дня цирка Российская государственная цирковая компания и Самарский государственный цирк провели уникальную цирковую акцию "Парад рекордов". Впервые подобное действо было организовано в 2022 году и стало настоящим триумфом мастерства и смелости. На манеже Самарского цирка чествовали артистов программы "Жираф-шоу", которые поставили личный рекорд в цирковом искусстве.

Фото: предоставлено организаторами

Виртуозное владение диаболо показал гимнаст на полотнах и артист оригинального жанра Вячеслав Остудин. Двукратный чемпион России по диаболо, он установил личный рекорд, какого до него не удавалось зафиксировать никому: три диаболо в воздухе с акробатическими элементами. 

Обладатель бронзовой награды и приза зрительских симпатий в Москве, золотых наград в Израиле и Северной Корее Анар Джабраилов поставил два личных рекорда - бросок шляпы с ноги с вращением в 2,5 оборота и высокий бросок шляпы с 5,5 оборота с последующей фиксацией на переносице.

На манеж выходят заслуженная артистка России, обладатель серебряной награды на международном фестивале Идол, обладатель национальной премии цирк Виолетта Александрова-Серж и ее партнеры Сергей Марков и Михаил Вишняков, которые поставили уникальный групповой трюк в джигитовке с преодолением препятствия. Всадница на спине лошади в положении стоя на двух ногах и другим джигитом под животом четвероногого артиста, скачущего галопом, преодолевают скамейку, на которой лежит человек. 

Гвоздь программы, рекордсмен самый высокий дрессированный жираф в Российском цирке - жираф Багир и его дрессировщица Инна Забелкина. 

Багиру 22 года, и 18 из них он гастролирует по России. Родился в Африке, в Серенгети-парке, потом поехал в Европу, а оттуда - к нам. "До 4 лет Багир жил в Германии, где и получил свое нехарактерное для жирафа имя. В возрасте четырех лет переехал в Россию", - рассказала дрессировщица Инна Забелкина. Она более 16 лет работает с Багиром и знает его очень хорошо.

Заставить его что-то делать невозможно, говорит Инна: "Он очень разносторонний - понимает и жесты, и слова. Причем он полиглот - знает команды на русском, немецком и польском языках. И еще Багир очень общителен, адаптирован к людям. Чтобы его выдрессировать, нужно было много наблюдать за ним, он сам многое нам подсказывает. Мы как-то стояли и разговаривали, и он к нам подошел и начал нам давать сам ножку, просить корм. Вот и трюк готов".

Багир для нее - питомец, "коллега" и "ребенок" в одном лице. Сейчас Инна Забелкина дрессирует диких животных, а на манеж с Багиром выходит Михаил Боза. Дрессировщик - поляк, так что некоторые команды четвероногий артист понимает на немецком языке. 

Артисты Российского цирка были награждены почетными грамотами и памятными подарками.

Также на манеже цирка чествовали рекордсменов Самарской области. В их числе семилетняя Любава Яковлева. Девочка поразила всех умением метать ножи. Она попала в Книгу рекордов России, когда ей было всего 3 года, точно поразив цель 37 раз. Став постарше, показала настоящий класс - отправила 88 ножей в мишень за пять минут с дистанции два метра. 

Отец Любавы Андрей Яковлев - президент Самарской областной федерации по спортивному метанию ножа. Он тоже рекордсмен: в 2008 году под Ульяновском устроил самые массовые соревнования по метанию ножа в мире, в которых приняли участие 1,5 тысячи человек. 

Старший тренер спортивного клуба "Блэк Рино" из Тольятти Павел Арчибасов ведет команду к выдающимся достижениям. 

В 2023 г. спортсмены клуба поставили рекорд по гребле среди мужчин и женщин на дистанции 1000 км. Рекорд занесен в книгу рекордов России и утвержден как мировой рекорд. В 2024 г. спортсмены клуба совместно с ветеранами специальной военной операции поставили первый рекорд по гребле на дистанции 100 км среди мужчин. 

На манеже отметили участника СВО, бойца смешанных единоборств, пятикратного чемпиона России, Европы и мира по панкратиону Рамиса Терегулова. Кавалер двух орденов Мужества, он признался, что  главное во всех рекордах - это верить в себя, несмотря ни на что. 

Под Самарой Волга частично освободилась ото льда

Как выращивают цветы для озеленения Самары

Трамвай чудес: гид по самому волшебному маршруту Самары

