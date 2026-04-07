Иван Носков: "Нам важны не формальности, а чистота и порядок в городе"

4 апреля во всех районах Самары прошли субботники в скверах, парках, во дворах и на других небольших общественных пространствах. Участвовало более 18 тыс. человек - сотрудники государственных и муниципальных учреждений, администрации города, депутаты Самарской губернской думы и думы города Самары, территориальные общественные самоуправления, молодежные объединения в районах. Всего городские службы вывезли более 300 тонн мусора.

"Нам важны не формальности, а чистота и порядок в городе, поэтому всех прошу после субботников складировать мусор к контейнерным площадкам, не оставляя на газонах. С регоператором "Экология" есть договоренность на более интенсивный вывоз мусора, собранного самарцами во время генеральной уборки города. Всем главам районов поручил отчитываться не по количеству проведенных субботников, а по фактам и объемам вывоза мусора - так картина уборки города будет объективнее. Благодарю всех, кто уже вышел, чтобы навести порядок в своем дворе, районе, квартале. Надеюсь, еще больше людей примет участие в общегородских субботниках 18 и 25 апреля", - сказал глава города Самары Иван Носков.

Инвентарь для проведения районных субботников выделен управляющими организациями и районными администрациями по заявкам жителей. Вывоз мусора после акций по уборке осуществлен городскими коммунальными службами и регоператором "Экология". По данным департамента городского хозяйства и экологии Самары, за 4 и 5 апреля на полигон вывезено более 300 тонн мусора.

"Мы приводили в порядок Аллею Трудовой Славы и территорию, прилегающую к школе №168. Именно здесь учился Сергей Ярашев, которому совсем недавно присвоили звание Героя России после того, как 68 дней он в одиночку удерживал стратегически важные позиции в районе Гришино в зоне СВО. Помимо этого, в сквере Высоцкого мы дали старт молодежным субботникам. Получилось здорово, молодогвардейцы вместе со студентами колледжа буквально за пару часов привели любимое многими место отдыха в порядок", - сказал руководитель регионального штаба "Молодой Гвардии Единой России" в Самарской области, депутат Самарской городской думы Антон Родионов.

Все желающие также могут принять участие в средниках и субботниках в своем дворе и районе - мероприятия проходят в течение всего апреля при поддержке депутатов, территориальных органов самоуправления, управляющих компаний и ТСЖ. Жителям, пожелавшим присоединиться к генеральной уборке Самары, будут выданы необходимые инструменты и расходные материалы для работы.

Напомним, регистрация для участия в общегородских субботниках, которые пройдут 18 и 25 апреля, открыта для всех желающих. Удобную территорию можно выбрать по ссылке. Там же доступны контакты ответственных по каждой из локаций.