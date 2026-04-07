Иван Носков: "Нам важны не формальности, а чистота и порядок в городе" "ЭнергосбыТ Плюс" напомнил УК и ТСЖ об условиях проведения температурных испытаний в Самаре Иван Носков: "Современный ремонт дороги - это не только замена покрытия, но и преображение всей улицы" Жители десяти домов Самары и Сызрани перешли на прямые договоры с "Т Плюс" "Газпром межрегионгаз Самара" объявляет о старте в апреле платежного предложения по оплате долгов за газ без пеней

ЖКХ и благоустройство Общество

Иван Носков: "Нам важны не формальности, а чистота и порядок в городе"

САМАРА. 7 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
4 апреля во всех районах Самары прошли субботники в скверах, парках, во дворах и на других небольших общественных пространствах. Участвовало более 18 тыс. человек - сотрудники государственных и муниципальных учреждений, администрации города, депутаты Самарской губернской думы и думы города Самары, территориальные общественные самоуправления, молодежные объединения в районах. Всего городские службы вывезли более 300 тонн мусора.

Фото: пресс-служба мэрии Самары

"Нам важны не формальности, а чистота и порядок в городе, поэтому всех прошу после субботников складировать мусор к контейнерным площадкам, не оставляя на газонах. С регоператором "Экология" есть договоренность на более интенсивный вывоз мусора, собранного самарцами во время генеральной уборки города. Всем главам районов поручил отчитываться не по количеству проведенных субботников, а по фактам и объемам вывоза мусора - так картина уборки города будет объективнее. Благодарю всех, кто уже вышел, чтобы навести порядок в своем дворе, районе, квартале. Надеюсь, еще больше людей примет участие в общегородских субботниках 18 и 25 апреля", - сказал глава города Самары Иван Носков.

Инвентарь для проведения районных субботников выделен управляющими организациями и районными администрациями по заявкам жителей. Вывоз мусора после акций по уборке осуществлен городскими коммунальными службами и регоператором "Экология". По данным департамента городского хозяйства и экологии Самары, за 4 и 5 апреля на полигон вывезено более 300 тонн мусора.

"Мы приводили в порядок Аллею Трудовой Славы и территорию, прилегающую к школе №168. Именно здесь учился Сергей Ярашев, которому совсем недавно присвоили звание Героя России после того, как 68 дней он в одиночку удерживал стратегически важные позиции в районе Гришино в зоне СВО. Помимо этого, в сквере Высоцкого мы дали старт молодежным субботникам. Получилось здорово, молодогвардейцы вместе со студентами колледжа буквально за пару часов привели любимое многими место отдыха в порядок", - сказал руководитель регионального штаба "Молодой Гвардии Единой России" в Самарской области, депутат Самарской городской думы Антон Родионов.

Все желающие также могут принять участие в средниках и субботниках в своем дворе и районе - мероприятия проходят в течение всего апреля при поддержке депутатов, территориальных органов самоуправления, управляющих компаний и ТСЖ. Жителям, пожелавшим присоединиться к генеральной уборке Самары, будут выданы необходимые инструменты и расходные материалы для работы.

Напомним, регистрация для участия в общегородских субботниках, которые пройдут 18 и 25 апреля, открыта для всех желающих. Удобную территорию можно выбрать по ссылке. Там же доступны контакты ответственных по каждой из локаций.

Валерий Александрович Розенфельд 22 марта 2026 11:31 Парк им. Щорса ждет обновление: спортивный фиджитал-парк, площадка для выгула собак и аттракционы

Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:29 Прокуратура выявила 29 тыс. нарушений в сфере ЖКХ в Самарской области

Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет

Михаил Лоюк 11 ноября 2025 21:11 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия

Oleg Kuzovov 11 ноября 2025 11:52 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.

Наталья Угарова 09 апреля 2025 15:50 Самарские газовики рассказали о новых тарифах за техобслуживание

Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????

Как выращивают цветы для озеленения Самары

Леонид Пугачев: "В приоритете оставим все, что связано с безопасностью"

Ландшафтным дизайнерам из разных городов показали работы самарских коллег

