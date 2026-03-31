В музее-галерее "Заварка" пройдет занятие для детей, экскурсия по выставке и фотопрогулка

Стала известна программа самарского музея-галереи "Заварка" на 2 - 4 апреля. Гостей приглашают на занятие для детей, кураторскую экскурсию по выставке и фотопрогулку.

В четверг, 2 апреля, в 11:00 пройдет второе детское занятие из цикла "Домовые истории" (6+). Напомним, что это проект старшего научного сотрудника "Заварки" Арины Гусаровой, в рамках которого участники будут изучать концепцию дома как объекта, места уюта и жизни.

На первой встрече участники узнали, чем дома отличаются друг от друга и какие истории они могут рассказать о себе. Второе занятие будет посвящено внутреннему наполнению дома. Какие мелочи делают пространство уютным? Что вещи могут рассказать о владельце дома? В практической части дети создадут объемную "комнату мечты" из картона и бумаги. Готовые поделки можно будет забрать с собой.

В занятие входит посещение выставки "Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды" (6+), которая посвящена истории здания "Заварки".

Вход на мероприятие — 250 рублей. Предварительная продажа билета по ссылке.

В пятницу, 3 апреля, в 18:30 состоится кураторская экскурсия (6+) по выставке "Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды" (6+). Ее проведет старший научный сотрудник "Заварки" Кирилл Гуров.

Экспозиция посвящена истории дома, в котором разместилась "Заварка". Представленные предметы и воспоминания позволяют сформировать память о месте и посмотреть на себя и свою связь с городом с другого ракурса. На экскурсии гости узнают о судьбе дома Маштакова, рассмотрят его дворовое пространство, увидят структуру деревянного здания через отдельные элементы (резные детали и предметы быта, найденные в процессе реставрации), а также примерят на себя роль жителя доходного дома, прочитав советы в дореволюционных журналах.

"Мы поговорим о том, как место формирует нас, и как мы, в свою очередь, наделяем его частичкой себя, — объясняют организаторы. — Сквозь призму разных времен года посмотрим на воспоминания бывших жителей и гостей дома Маштакова, почувствуем их эмоции и переживания. А еще узнаем, как район вокруг "Заварки" превратился из окраины дореволюционной Самары в культурный центр города".

Кроме того, Кирилл Гуров расскажет, как современные художники переосмысляют устные воспоминания и память места. На выставке собраны работы самарских авторов — Анастасии Альбокриновой, Сергея и Ивана Ключниковых, Полины Уваровой, Софии Светашовой.

Вход на мероприятие — 250 рублей. Предварительная продажа билета по ссылке.

В субботу, 4 апреля, в 14:00 "Заварка" организует фотопрогулку "Детально" (12+) в рамках цикла мероприятий "Дом творчества. Точка. Район в деталях" и проекта "По соседству". Ее проведут фотограф, художник, старший научный сотрудник музея Кирилл Гуров (модератор мероприятия) и краевед, теоретик искусства, преподаватель Самарского областного училища культуры и искусств, научный сотрудник музея Олег Баулин (экскурсовод).

Фотопрогулка посвящена архитектуре и истории района вокруг "Заварки". Участники пройдутся по улицам Маяковской, Ленинской, Ярмарочной, Садовой и Самарской, узнают особенности этого места и исследуют городское пространство через символы. Они увидят многие архитектурные детали, часто скрытые от глаз — кирпичные клейма, кованые и литые чугунные навесы, домовую резьбу.

Мероприятие подойдет как для профессиональных фотографов, так и для новичков (качество фотокамеры не имеет значения, снимать можно на специализированную технику или телефон).

Проект "По соседству" реализуется Музеем-галереей "Заварка" (отдел МАУ г. о. Самара "Музей Э. А. Рязанова") при поддержке Фонда Потанина.

Место сбора группы — вход в Музей-галерею "Заварка" (ул. Самарская, 207). Продолжительность — примерно 1,5 часа.

Стоимость участия — 350 рублей. Предварительная продажа билета по ссылке.