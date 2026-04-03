В "ЗИМ Галерее" пройдет заключительная экскурсия по выставке о поселке Толевый

В воскресенье, 5 апреля, в 16:00 в культурном центре "ЗИМ Галерея" пройдет заключительная авторская экскурсия Лилии Файзулловой по выставке "Речная фигура, замри" (12+). Вход свободный.

Выставка "Речная фигура, замри" самарского фотографа и художника Лилии Файзулловой посвящена поселку Толевый на берегу реки Самары. Экспозиция объединяет архивные изображения и снимки, созданные специально для выставки - как будто собирает Толевый из фрагментов. В экспозицию вошли фотографии, инсталляции и зин (малотиражное авторское издание). Куратор выставки - Кристина Сырчикова.

На экскурсии гости услышат авторский рассказ о том, с чего началась и как проходила работа с личными историями, а также познакомятся с проектами выставки и предметами.

После экскурсии посетители смогут продолжить знакомство с выставкой в игровой форме: сыграть в "Колечко-колечко" и "Горячую картошку", а еще попытаться пройти "бродилку" по субъективной карте Толевого.

Лилия Файзуллова - самарская художница, работающая на пересечении фотографии, текста, видео и инсталляции. В своей практике затрагивает темы памяти, детства и родного места. Окончила Самарский университет (факультет филологии и журналистики, 2019). Выпускница Школы проектной фотографии (2021-2023) и Школы современной фотографии "Докдокдок" (2023-2024, направление "Документальная фотография и фотожурналистика"). Участница выставочных проектов Государственного Эрмитажа и региональных институций современного искусства. Лауреат премии имени Константина Головкина в сфере изобразительного искусства и дизайна (2023 - 2 место; 2025 - 1 место).