Фонд "Алеша" проводит всероссийскую акцию "Дети вместо цветов"

"Дети вместо цветов" — ежегодная добрая акция. Уже больше десяти лет акция проводится по всей России, в тысячах городов и сел. Это одна из самых масштабных благотворительных акций страны: в ней участвуют сотни тысяч человек.
Суть акции проста: вместо множества букетов 1 сентября ученики дарят учителю один общий букет от класса, а сэкономленные средства направляют на помощь тяжелобольным детям. Так День знаний становится не только праздником, но и днем добрых дел, когда школьники и их родители вместе спасают жизни.
Масштаб акции "Дети вместо цветов" ежегодно увеличивается. В прошлом году в акции вместе с фондом приняли участие школьники из 720 городов и сел, собрали более 32 млн рублей и помогли 24 подопечным фонда. В этом году организаторы ставят перед собой еще более амбициозные цели и приглашают всех присоединиться к доброй традиции.
Как принять участие?
- оставить заявку на сайте фонда
- волонтеры свяжутся с вами, помогут выбрать удобный формат участия и расскажут, как перевести пожертвование.
- в благодарность каждый класс получит трогательные подарки от фонда, которые сохранят атмосферу праздника и доброты
Подробности об акции — на сайте фонда "Алеша".
Последние комментарии
... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.
02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно
Всё просто. Сделайте АО и продайте акции жителям Самары, а жителям этого населённого пункта подарите. Всё. Не благодарите.
Нет крематорию возле села Кривое озеро! Все жители села и близ лежащих мест отдыха против! Оставьте нам чистый уголок природы! Найдите более подходящее место в промышленной зоне!
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????