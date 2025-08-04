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Общество

Фонд "Алеша" проводит всероссийскую акцию "Дети вместо цветов"

САМАРА. 4 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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"Дети вместо цветов" — ежегодная добрая акция. Уже больше десяти лет акция проводится по всей России, в тысячах городов и сел. Это одна из самых масштабных благотворительных акций страны: в ней участвуют сотни тысяч человек.

Суть акции проста: вместо множества букетов 1 сентября ученики дарят учителю один общий букет от класса, а сэкономленные средства направляют на помощь тяжелобольным детям. Так День знаний становится не только праздником, но и днем добрых дел, когда школьники и их родители вместе спасают жизни.

Масштаб акции "Дети вместо цветов" ежегодно увеличивается. В прошлом году в акции вместе с фондом приняли участие школьники из 720 городов и сел, собрали более 32 млн рублей и помогли 24 подопечным фонда. В этом году организаторы ставят перед собой еще более амбициозные цели и приглашают всех присоединиться к доброй традиции.

Как принять участие?

  • оставить заявку на сайте фонда
  • волонтеры свяжутся с вами, помогут выбрать удобный формат участия и расскажут, как перевести пожертвование.
  • в благодарность каждый класс получит трогательные подарки от фонда, которые сохранят атмосферу праздника и доброты

Подробности об акции — на сайте фонда "Алеша".

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