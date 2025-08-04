В Самарской области в ближайшие дни будет жарко, но дождливо

В Приволжском УГМС рассказали, какая погода прогнозируется в Самарской области до середины недели, с 4 по 6 августа.

В понедельник, 4 августа, в Самаре ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, 4…9 м/с, температура воздуха +30…+32 °C.

Во вторник, 5 числа, в регионе сохранится облачная погода. Прогнозируется кратковременный дождь, местами гроза, возможен град. Ветер юго-западный, 7…12 м/с, при грозе порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью +15…+20 °C, днем +26…+31 °C.

В среду, 6 августа, в Самарской области по-прежнему будет облачно и сыро. Ожидаются кратковременные дожди с грозами и градом. Ветер юго-западный, 7…12 м/с, при грозе порывы 15-18 м/с. Температура воздуха в ночные часы +15…+20 °C, днем +26…+31 °C.