В Приволжском УГМС рассказали, какая погода прогнозируется в Самарской области до середины недели, с 4 по 6 августа.
В понедельник, 4 августа, в Самаре ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, 4…9 м/с, температура воздуха +30…+32 °C.
Во вторник, 5 числа, в регионе сохранится облачная погода. Прогнозируется кратковременный дождь, местами гроза, возможен град. Ветер юго-западный, 7…12 м/с, при грозе порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью +15…+20 °C, днем +26…+31 °C.
В среду, 6 августа, в Самарской области по-прежнему будет облачно и сыро. Ожидаются кратковременные дожди с грозами и градом. Ветер юго-западный, 7…12 м/с, при грозе порывы 15-18 м/с. Температура воздуха в ночные часы +15…+20 °C, днем +26…+31 °C.
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Всё просто. Сделайте АО и продайте акции жителям Самары, а жителям этого населённого пункта подарите. Всё. Не благодарите.
Нет крематорию возле села Кривое озеро! Все жители села и близ лежащих мест отдыха против! Оставьте нам чистый уголок природы! Найдите более подходящее место в промышленной зоне!
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