На время фестиваля "Сызранский помидор" назначат дополнительные пригородные поезда

В субботу, 16 августа, будут назначены пригородные поезда для перевозки жителей Тольятти и Жигулевска на ежегодный городской праздник "Сызранский помидор". Об этом сообщили в Самарской пригородной пассажирской компании.
"Для участников фестиваля Куйбышевская железная дорога назначает специальный пригородный поезд из Тольятти. Благодаря удобному расписанию туристы прибудут к началу праздника, смогут поучаствовать во всех мастер-классах и побывать на каждой интерактивной площадке фестиваля", — отмечается в сообщении.
Электропоезд отправится из Тольятти 16 августа в 09:35, прибудет в Сызрань в 12:15. Обратно поезд отправится в 18:35 и прибудет в Тольятти в 21:22. В пути следования запланированы остановки на станциях Жигулевское Море и Жигулевск.
Для школьников и студентов действуют льготы.
Билеты можно приобрести в пригородных кассах АО "Самарская ППК" или в мобильном приложении "РЖД Пассажирам". Более подробная информация — по ссылке.
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Всё просто. Сделайте АО и продайте акции жителям Самары, а жителям этого населённого пункта подарите. Всё. Не благодарите.
Нет крематорию возле села Кривое озеро! Все жители села и близ лежащих мест отдыха против! Оставьте нам чистый уголок природы! Найдите более подходящее место в промышленной зоне!
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