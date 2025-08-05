На время фестиваля "Сызранский помидор" назначат дополнительные пригородные поезда

В субботу, 16 августа, будут назначены пригородные поезда для перевозки жителей Тольятти и Жигулевска на ежегодный городской праздник "Сызранский помидор". Об этом сообщили в Самарской пригородной пассажирской компании.

"Для участников фестиваля Куйбышевская железная дорога назначает специальный пригородный поезд из Тольятти. Благодаря удобному расписанию туристы прибудут к началу праздника, смогут поучаствовать во всех мастер-классах и побывать на каждой интерактивной площадке фестиваля", — отмечается в сообщении.

Электропоезд отправится из Тольятти 16 августа в 09:35, прибудет в Сызрань в 12:15. Обратно поезд отправится в 18:35 и прибудет в Тольятти в 21:22. В пути следования запланированы остановки на станциях Жигулевское Море и Жигулевск.

Для школьников и студентов действуют льготы.

Билеты можно приобрести в пригородных кассах АО "Самарская ППК" или в мобильном приложении "РЖД Пассажирам". Более подробная информация — по ссылке.