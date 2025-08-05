В ПФО завершился окружной этап военно-патриотической игры "Зарница 2.0"

В Приволжском федеральном округе подвели итоги окружного этапа Всероссийской военно-патриотической игры "Зарница 2.0". Соревнования проходили с 22 по 28 июля в Оренбургской области.

На них собрались 280 юношей и девушек в составе лучших команд из 14 субъектов ПФО. В "Зарнице 2.0" приняли участие две возрастные категории: 11-13 лет и 18-21 лет. В программу вошло 14 видов состязаний.

Второй год игра проводится в рамках федерального проекта Движения Первых и реализуется по Национальному проекту "Молодежь и дети", а его соорганизаторами выступают Движение "ЮНАРМИЯ" и Центр "ВОИН".

"Всероссийская военно-патриотическая игра "Зарница 2.0" — это не просто соревнование, это настоящая школа жизни. Ребята учатся работать в команде, помогать друг другу, быть собранными и ответственными. Причем как юноши, так и девушки отлично справляются с задачами военной направленности. Эти навыки точно пригодятся им в будущем: и в жизни, и в профессии", — подчеркнул наставник команды окружного этапа из Республики Марий Эл Александр Яшин.

Окружной этап включал насыщенную образовательную и патриотическую программу: игра "Спецразведка", образовательный курс по условно-военным специальностям, культурно-досуговое мероприятие "Здесь рождается характер", отрядные состязания по огневой подготовке, РХБЗ, инженерному оборудованию и маскировке позиций, выживанию в экстремальных условиях и тактической подготовке.

Отряд из Самарской области "Авангард-Самара" показал достойные результаты в следующих дисциплинах: "Состязания политруков", "Состязание штурмовиков", "Огневая подготовка", "Тактическая подготовка", "Инженерное оборудование и маскировка позиций".

В рамках проекта "Твой Герой" прошел диалог с участниками Специальной военной операции, также были организована экскурсия в Оренбургское президентское кадетское училище и интеллектуальная игра во дворике "Эссен".

Новая "Зарница" получила современное воплощение с использованием новейших технологий и методов подготовки. Под руководством бойцов СВО, которые выступают в роли наставников, подростки знакомятся с основами ориентирования, командной работы и обращения с современным снаряжением.

На церемонии закрытия окружного этапа, которая прошла на территории Оренбургского президентского кадетского училища, лучшие отряды были награждены кубками, дипломами, медалями, грамотами и памятными подарками.