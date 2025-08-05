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Общество

В Самарской области родительская инициатива объединила семьи в турпоходах

САМАРА. 5 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Проект "Вокруг света за лето" школы № 1 "Образовательный центр" пос. Смышляевка Самарской области вошел в число победителей второго сезона Конкурса инициатив родительских сообществ, организованного Российским обществом "Знание" совместно с Министерством просвещения РФ.

Фото: Российское общество "Знание"

Он направлен на развитие семейного туризма, уже активно реализуется и уже объединил более 400 участников — школьников и их родителей.

Инициатива позволяет семьям освоить различные виды туризма. Участники учатся работать с туристическим снаряжением, ориентироваться на местности, развивают физическую выносливость и командный дух. Главная цель — организовать совместные походы по живописным маршрутам Самарской области.

Средства, полученные в рамках конкурса Российского общества "Знание", позволили организаторам закупить необходимое снаряжение, включая байдарки и оборудование для сплавов.

Всего запланировано 10 экспедиций, каждая из которых сочетает активный отдых, краеведение и укрепление семейных связей. У участников будет возможность изучить особенности пешего, велосипедного, водного, горного видов туризма, отработать навыки применения туристического снаряжения, ориентирования на местности, физическую выносливость, работу в команде.

"Этот проект — не просто серия походов, а возможность показать детям и родителям, как прекрасен наш край. Мы учим их не бояться трудностей, работать в команде и ценить природу", — отметил руководитель школьного туристического клуба "Экспедиция" Александр Зиновьев.

С начала лета участники уже успели покорить Сокские штольни и Царев Курган, исследовать национальный парк "Самарская Лука" и с. Ширяево и подняться на гору Попова, посетить музей Репина, освоить сап-борды на Падовском карьере, пройти мастер-классы по скалолазанию и установке палаток. Главным результатом каждого участника проекта станет реализованный всей семьей туристический поход по выбранному маршруту.

"Семейный туризм — это уникальный формат, где дети и взрослые учатся друг у друга. Мы видим, как загораются глаза у ребят, когда они преодолевают первые вершины или сплавляются на байдарках. Это бесценный опыт", — подчеркнула советник директора по воспитанию школы № 1 "Образовательный центр" пос. Смышляевка Наталья Королева.

21 мая на IV заседании Всероссийского родительского комитета были объявлены победители Конкурса инициатив. В Самарской области поддержку получили 28 школ, включая проект "Вокруг света за лето". В категории от 500 тыс. до 1 млн руб. также отмечены "Школа финансовой грамотности и безопасности" (с. Русская Борковка) и другие инициативы из Самары, Сызрани, Похвистнево, Сергиевского, Сызранского, Приволжского, Волжского, Ставропольского, Красноярского районов области. Премию в категории до 2 млн руб. получил образовательный центр им. Е. М. Зеленова пос. Новосемейкино Самарской области на реализацию проекта "Готов к труду, спорту и здоровью". Кроме того, победителями стали 17 проектов в категории премий от 200 до 500 тыс. рублей.

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