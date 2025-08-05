На Фрунзенском мосту в Самаре изменится схема движения

В Самаре изменили схему дорожного движения на Фрунзенском мосту.
Региональное министерство транспорта и Госавтоинспекция проанализировали причины пробок на выезде из города и решили изменить схему организации дорожного движения. Теперь выделят дополнительную полосу для левого поворота на трех перекрестках: пересечении Пугачевского тракта с Долотным переулком, Саратовским переулком и ул. Егорова. Это позволит увеличить пропускную способность дороги и сократить количество заторов.
Ночью 5 августа были завершены дорожные работы — демонтировано осевое барьерное ограждение и нанесена разметка 1.11 (прерывистая линия). Новая схема начала действовать утром.
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... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.
02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно
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Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????