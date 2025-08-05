На Фрунзенском мосту в Самаре изменится схема движения

В Самаре изменили схему дорожного движения на Фрунзенском мосту.

Региональное министерство транспорта и Госавтоинспекция проанализировали причины пробок на выезде из города и решили изменить схему организации дорожного движения. Теперь выделят дополнительную полосу для левого поворота на трех перекрестках: пересечении Пугачевского тракта с Долотным переулком, Саратовским переулком и ул. Егорова. Это позволит увеличить пропускную способность дороги и сократить количество заторов.

Ночью 5 августа были завершены дорожные работы — демонтировано осевое барьерное ограждение и нанесена разметка 1.11 (прерывистая линия). Новая схема начала действовать утром.