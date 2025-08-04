В общественном транспорте Самары планируют внедрить автоматизированную систему оплаты проезда

МП "Трамвайно-троллейбусное управление" выступило заказчиком работ, связанных с внедрением автоматизированной системы оплаты проезда (АСОП). Предприятие объявило конкурс на поиск подрядчика, который окажет услуги по внедрению, эксплуатации и сопровождению АСОП.
Одно из условий - участниками конкурса могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.
Начальная цена контракта - 342,8 млн рублей. Победитель торгов определится после 18 августа.
В настоящее время АСОП действует в нескольких регионах и городах России - в Москве, Владимирской, Ленинградской, Мурманской областях и в Республике Тыва.
Последние комментарии
... у нас, что земли мало чтоб строить МУРАВЕЙНИКИ, а-А это на случай окуппации - КОНЦЛАГЕРЬ без проблем.
Миллион квадратов в год надо строить в городе. А по хорошему один квадрат на одного жителя. Всё, что меньше - плохая работа!
... вроде я не лишён ФАНТАЗИИ, НО-но нашёл ценностей ПРИМЕНЕНИЯ В БЫТУ (возможно в неординарных СЛУЧАЯХ -вашему СТОЛУ ... от НАШЕГО СТОЛА ) ... только великолепие АРМЕЙСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ. ВОТ - мой проект Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - в изоляции внимания, а ведь ЕСТЬ ...БЕСПИЛОТНЫЙ ЛЕТАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ.
Весьма ценные гнилушки, конечно, надо охранять, всё разваливается, горит, жильцы помои на улицу выплёскивают, вода и туалет на улице. Давно пора застроить нормальными домами, сколько людей смогли бы свои жилищные условия улучшить!
Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде