Облсуд отказал жителям Красноярского района в возобновлении дела о крематории

В четверг, 28 сентября, Самарский областной суд рассмотрел иск жительницы с. Хорошенькое о возобновлении слушания дела двухлетней давности о размещении в Красноярском районе крематория и кладбища.

Основанием иска Лариса Денисова называет вновь открывшиеся обстоятельства - недавнее заключение санитарно-эпидемиологической экспертизы о недопустимости расположения кладбища около с. Кривое Озеро. Административный ответчик по делу - администрации Красноярского района и сельского поселения Хорошенькое - возражали. Якобы представленное в суд санитарно-эпидемиологическое заключение не является надлежащим доказательством, потому что не соответствует нормам закона, а эксперты не запрашивали у местных властей разрешения на земляные работы, которыми администрация считает бурение для взятия геологических проб.

Федеральный судья Татьяна Родина в удовлетворении иска отказала.

Напомним, тяжба жителей сельского поселения с местными властями началась после того, как последние выдали коммерсантам разрешение на подготовительные мероприятия по организации нового места захоронения площадью в 40 гектаров, в котором местное население не нуждалось.

"Согласно федеральному закону "О погребении и похоронном деле", правом принимать решения о создании мест погребения наделено собрание или сход граждан, проживающих в сельских поселениях, на территориях которых кладбище создается, - пояснила Денисова. - Если это, конечно, предусмотрено уставом муниципального образования. У нас в Хорошеньком есть свое кладбище, которое всех устраивает. И в условиях высокого залегания подземных вод на нашей территории мы считаем опасным обустройство планируемого объекта".

Еще во время судебных разбирательств в 2020 г. говорилось, что о проведении общественных слушаний сельчан не оповестили должным образом, в результате явка была минимальной, а решение собрания оформили таким образом, будто народ не был против затеи ритуальщиков.

Красноярская общественность, обеспокоившись бюджетом, на который в будущем возложат расходы на содержание ритуального объекта, и опасаясь негативного воздействия на здоровье жителей с. Кривое Озеро (грунтовые воды к их водонапорной башне текут через участок, отведенный властями под кладбище), усмотрела в деле не только экологическую опасность, но и коррупционную составляющую. Было решено оспорить решение администрации сельского поселения. Областная прокуратура поддержала позицию народа, но проиграла во всех инстанциях.

Сейчас административный ответчик продолжает настаивать, что решение органа местного самоуправления, выданное коммерсантам, является предварительным, а не окончательным, разрешающим строительство. Подготовку к реализации проекта о строительстве крематория на две печи и прилегающего к нему кладбища, согласно этому решению, разрешено проводить до 2033 года. Тогда якобы и будут проведены всевозможные экспертизы.

Представитель прокуратуры вполне обоснованно высказал опасения, что через несколько лет оспариваемое решение администрации будет уже представлено как окончательное и никем не оспоренное.

Сейчас по вопросу в с.п. Хорошенькое проводятся повторные общественные слушания.

Административный истец Лариса Денисова заявил корреспонденту Волга Ньюс, что "они пойдут до конца", отстаивая свое конституционное право на безопасную окружающую среду.