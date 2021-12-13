Прокуратура проиграла первый иск по крематорию

В понедельник, 13 декабря, в Самарском областном суде федеральный судья Татьяна Родина огласила решение по иску прокуратуры региона о признании недействительным решения собрания представителей сельского поселения Хорошенькое Красноярского района № 22 от 22 апреля 2020 г. "О создании мест погребения. В удовлетворении иска было отказано.

Оспариваемый документ давал ход выделению земли под строительство крематория и устройству кладбища у с. Кривое Озеро, входящего в сельское поселение Хорошенькое. Прокуратура, вступившаяся за местных жителей, настаивала в суде, что перед тем как выделять место под кладбище, которое является объектом первого класса опасности, необходимо было провести экологическую экспертизу. Но их оппоненты, ссылаясь на Градостроительный кодекс, уверяли, что экспертиза будет проведена в рамках разработки проекта.

Ответить на вопрос корреспондента издания "по чьей инициативе был поднят этот вопрос?" представитель ответчика отказался. Хотя очевидно, что жителям села Хорошенькое, коих не наберется и шести сотен, кладбище на 40 гектарах и две печи для кремации абсолютно без надобности. Да и для Красноярского района с его 57 тысячами жителей такие ритуальные мощности — явное излишество.

Однако, как беспокоятся сельчане, именно на бюджет их поселения лягут расходы по обустройству этого места массового захоронения иногородних покойников.

Но самое важное, что пугает местных жителей это то, что водоносные пласты на территории их селения залегают неглубоко, весенние паводки систематически подтапливают участки, артезианские скважины — их единственный источник питьевой воды. При обустройстве кладбища в воду будет попадать трупный яд, считают они.

По мнению простых сельчан, в нарушении их конституционного права на благоприятную окружающую среду просматривается коррупционная составляющая. После изготовления оспариваемого решения органа местного самоуправления власти района скоропалительно, уже через неделю, внесли изменения в генеральный план. А участок земли под строительство крематория отдали в аренду на 10 лет ООО "Комбинат услуг второго типа" за 141 рубль в год.

Директор и владелец доли в компании в 51% Виталий Одикадзе зарегистрировал ее в декабре прошлого года. Предприниматель выступает директором и учредителем ООО "Айс-Хаус", основной вид деятельности которой оптовая торговля рыбой, ракообразными и моллюсками, консервами и пресервами из рыбы и морепродуктов. Ранее владельцем "Айс-Хауса" выступал Александр Кузьмичев. Сейчас он является гендиректором АО "Самара Айс" (самарский "Хладокомбинат № 1" на ул. Мальцева, 22). Структура собственности АО не раскрывается, но в открытых источниках есть информация о том, что оно принадлежит известному самарскому бизнесмену Алексею Ушамирскому.

Отметим, что областном суде рассматривается еще один иск прокуратуры по ситуации с крематорием и кладбищем. В нем ведомство требует признать не действующими решение собрания представителей сельского поселения от 11 ноября 2020 г. № 23 "О внесении изменений в Генеральный план сельского поселения Хорошенькое…" и № 24 "О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Хорошенькое…".

Напомним, под строительство крематория и обустройство кладбища планируется выделить 40 га. Формально по этому вопросу были проведены общественные слушания, по результатам которых проект был согласован. Однако местные жители заявили, что их о слушаниях не уведомляли, а появление кладбища и крематория ухудшит условия проживания.

Прокурорская проверка установила, что в нарушение закона решение о выборе земельного участка для места погребения "производилось без учета гидрогеологических характеристик, особенностей рельефа местности, состава грунтов, предельно допустимых экологических нагрузок на окружающую среду, и без учета санитарных правил и норм". Администрация поселения на момент принятия решения не получила положительного заключения экологической и санитарно-гигиенической экспертизы. Также были выявлены и другие нарушения, в том числе при проведении публичных слушаний: оповещение о них не размещалось в общественных местах.

В итоге был вынесен протест, который собрание представителей сельского поселения отклонило, а прокуратура была вынуждена обратиться в суд.

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