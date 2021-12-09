У главы поселения, где хотят построить крематорий, нашли конфликт интересов

Глава сельского поселения Хорошенькое Красноярского района Сергей Паничкин покинул должность после того, как прокуратура нашла в его действиях конфликт интересов. Об этом в интервью Волга Ньюс рассказал начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Самарской области Алексей Волков.
Паничкин без проведения конкурсных процедур заключал договоры со своим племянником, не уведомляя о конфликте интересов.
Как рассказали в прокуратуре, только в 2020 и 2021 годах родственник главы поселения получил восемь контрактов на 238,6 тыс. рублей. Он как физлицо подряжался благоустраивать родники, убирать мусор, чистить дороги от снега.
Всего с 2016 г. мужчина получил от администрации поселения более 1 млн рублей. А в 2015 г. он работал в самой администрации, получив 324,5 тыс. рублей (Паничкин возглавляет поселение с 2013 года).
В сентябре прокуратура района направила в собрание представителей сельского поселения представление с требованием рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий Сергея Паничкина. В итоге он покинул свою должность.
3 ноября был объявлен конкурс на замещение должности главы поселения. Пока его обязанности с приставкой "врио" исполняет депутат Жантас Жанбасаров.
Напомним, Хорошенькое оказалось в центре конфликта, вызванного планами строительства крематория и обустройства кладбища на территории поселения - на участке в 40 га около с. Кривое Озеро. Формально были проведены общественные слушания, по результатам которых проект был согласован. Однако местные жители заявили, что их о слушаниях не уведомляли, а появление кладбища и крематория ухудшит условия проживания.
Прокурорская проверка установила, что в нарушение закона решение о выборе земельного участка для места погребения "производилось без учета гидрогеологических характеристик, особенностей рельефа местности, состава грунтов, предельно допустимых экологических нагрузок на окружающую среду, и без учета санитарных правил и норм". Администрация поселения на момент принятия решения не получила положительного заключения экологической и санитарно-гигиенической экспертизы.
Также были выявлены и другие нарушения, в том числе при проведении публичных слушаний: оповещение о них не размещалось в общественных местах.
В итоге был вынесен протест, который собрание представителей сельского поселения отклонило. Сейчас ситуация рассматривается в областном суде, куда обратилась прокуратура.
Последние комментарии
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа
ЦУР работает хорошо - направляет обращение быстро и нужному исполнителю. На этом всё и заканчивается. Это называется быстро отписаться. Было бы лучше, если ЦУР также быстро отписывался инициатору обращения о выполненной работе, в противном случае это всё просто "пыль в глаза" и видимость активной работы.
Очередной распил бюджетных средств.обратите внимание «коммуникации подведены».эти коммуникации стоят сами по себе в десятки раз чем все что там построено.сейчас за бюджет снесут что там настроили .участок опять за бюджет.а потом ловким движением руки передадут участок с готовыит коммуникациями довереному застроищику и будет новый человейник.вопрос о владении землей в Самарскойобласти решается на раз.кто теперь вспомнит.что земли города самара при тархове передали в распоряжение областного правительства.а теперь мозг полощут обманутым дольщикам это не я и хата не моя.
Профашистские взгляды у эколога. Смерть людей, как благотворность для экологии.
Остальные - 0,9 млн. человек ПРОТИВ! Лихо как посчитано: пришли на слушания: большинство сказало "НЕТ", не пришли: учли только тех, кто подписал петицию (только "да"). Две тысячи человек на всю Самару?! Даже верующие люди против! Потому что Самаре для развития духовности нужны детские сады, площадки, парки, места отдыха, занятия спортом, учреждения культуры. А НЕ ОЧЕРЕДНАЯ РПЦ "Пятерочка". Чиновники, ставьте вопрос с разумной альтернативой: детская площадка или Церковь, спорткомплекс или богадельня. Тогда и обратная связь от горожан будет объективной!