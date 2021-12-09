У главы поселения, где хотят построить крематорий, нашли конфликт интересов

Глава сельского поселения Хорошенькое Красноярского района Сергей Паничкин покинул должность после того, как прокуратура нашла в его действиях конфликт интересов. Об этом в интервью Волга Ньюс рассказал начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Самарской области Алексей Волков.

Паничкин без проведения конкурсных процедур заключал договоры со своим племянником, не уведомляя о конфликте интересов.

Как рассказали в прокуратуре, только в 2020 и 2021 годах родственник главы поселения получил восемь контрактов на 238,6 тыс. рублей. Он как физлицо подряжался благоустраивать родники, убирать мусор, чистить дороги от снега.

Всего с 2016 г. мужчина получил от администрации поселения более 1 млн рублей. А в 2015 г. он работал в самой администрации, получив 324,5 тыс. рублей (Паничкин возглавляет поселение с 2013 года).

В сентябре прокуратура района направила в собрание представителей сельского поселения представление с требованием рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий Сергея Паничкина. В итоге он покинул свою должность.

3 ноября был объявлен конкурс на замещение должности главы поселения. Пока его обязанности с приставкой "врио" исполняет депутат Жантас Жанбасаров.

Конфликты интересов и "спрятанное" имущество: какие нарушения чиновников выявляет прокуратура в Самарской области 9 декабря отмечается Международный день борьбы с коррупцией, учрежденный Генеральной ассамблеей ООН. Начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Самарской области Алексей Волков в интервью рассказал о работе надзорного органа в этом направлении, которая в текущем году привела в том числе к увольнению министров.

Напомним, Хорошенькое оказалось в центре конфликта, вызванного планами строительства крематория и обустройства кладбища на территории поселения - на участке в 40 га около с. Кривое Озеро. Формально были проведены общественные слушания, по результатам которых проект был согласован. Однако местные жители заявили, что их о слушаниях не уведомляли, а появление кладбища и крематория ухудшит условия проживания.

Прокурорская проверка установила, что в нарушение закона решение о выборе земельного участка для места погребения "производилось без учета гидрогеологических характеристик, особенностей рельефа местности, состава грунтов, предельно допустимых экологических нагрузок на окружающую среду, и без учета санитарных правил и норм". Администрация поселения на момент принятия решения не получила положительного заключения экологической и санитарно-гигиенической экспертизы.

Также были выявлены и другие нарушения, в том числе при проведении публичных слушаний: оповещение о них не размещалось в общественных местах.

В итоге был вынесен протест, который собрание представителей сельского поселения отклонило. Сейчас ситуация рассматривается в областном суде, куда обратилась прокуратура.