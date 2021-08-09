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Общество

Власти села Хорошенькое отклонили протест прокурора против строительства крематория

КРАСНЫЙ ЯР. 9 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Собрание представителей села Хорошенькое Красноярского района отклонило протест прокурора Красноярского района, связанный с созданием крематория. Соответствующий документ опубликован на сайте районной администрации.

"Рассмотрев протест прокурора Красноярского района от 23 июня на решение Собрания представителей села Хорошенькое от 2 ноября 2020 г. "О создании мест погребения на территории с. п. Хорошенькое", собрание представителей сельского поселения решило отклонить протест", — отмечается в документе.

Сейчас решение направлено в прокуратуру Красноярского района.

Напомним, в июле стало известно, что местный надзорный орган усмотрел нарушения в планах строительства крематория близ с. Кривое Озеро в Красноярском районе. Прокурорская проверка была организована после того, как вопрос подняли жители на личном приеме у прокурора области Сергея Бережицкого.

В частности, было установлено, что в нарушение закона решение о выборе земельного участка для места погребения "производилось без учета гидрогеологических характеристик, особенностей рельефа местности, состава грунтов, предельно допустимых экологических нагрузок на окружающую среду, и без учета санитарных правил и норм". Администрация поселения на момент принятия решения не получила положительного заключения экологической и санитарно-гигиенической экспертизы.

Кроме того, были выявлены и другие нарушения, в том числе, при проведении публичных слушаний: оповещение о них не размещалось в общественных местах.

В ноябре 2020 г. орган МСУ, куда входит село Кривое Озеро, принял решение построить крематорий с двумя печами и кладбища площадью 40 га. Это вызвало недовольство местных жителей, заявлявших о нелегитимности предшествовавших этому общественных слушаний и экологических проблемах, которые может повлечь появление объекта.

Ранее на эту тему высказался депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн. По его мнению, строительство такого объекта необходимо вести только в удалении от любого жилья", — прокомментировал депутат.

При этом Александр Хинштейн добавил, что Самарской области как крупному региону крематорий необходим.

Вопрос строительства крематория в регионе уже поднимался в 2018 г. Тогда планировалось возвести объект в пос. Рубежный Куйбышевского района Самары, однако глава региона Дмитрий Азаров заявил, что разрешение на строительство крематория будет отменено.

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