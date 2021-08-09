Власти села Хорошенькое отклонили протест прокурора против строительства крематория

Собрание представителей села Хорошенькое Красноярского района отклонило протест прокурора Красноярского района, связанный с созданием крематория. Соответствующий документ опубликован на сайте районной администрации.
"Рассмотрев протест прокурора Красноярского района от 23 июня на решение Собрания представителей села Хорошенькое от 2 ноября 2020 г. "О создании мест погребения на территории с. п. Хорошенькое", собрание представителей сельского поселения решило отклонить протест", — отмечается в документе.
Сейчас решение направлено в прокуратуру Красноярского района.
Напомним, в июле стало известно, что местный надзорный орган усмотрел нарушения в планах строительства крематория близ с. Кривое Озеро в Красноярском районе. Прокурорская проверка была организована после того, как вопрос подняли жители на личном приеме у прокурора области Сергея Бережицкого.
В частности, было установлено, что в нарушение закона решение о выборе земельного участка для места погребения "производилось без учета гидрогеологических характеристик, особенностей рельефа местности, состава грунтов, предельно допустимых экологических нагрузок на окружающую среду, и без учета санитарных правил и норм". Администрация поселения на момент принятия решения не получила положительного заключения экологической и санитарно-гигиенической экспертизы.
Кроме того, были выявлены и другие нарушения, в том числе, при проведении публичных слушаний: оповещение о них не размещалось в общественных местах.
В ноябре 2020 г. орган МСУ, куда входит село Кривое Озеро, принял решение построить крематорий с двумя печами и кладбища площадью 40 га. Это вызвало недовольство местных жителей, заявлявших о нелегитимности предшествовавших этому общественных слушаний и экологических проблемах, которые может повлечь появление объекта.
Ранее на эту тему высказался депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн. По его мнению, строительство такого объекта необходимо вести только в удалении от любого жилья", — прокомментировал депутат.
При этом Александр Хинштейн добавил, что Самарской области как крупному региону крематорий необходим.
Вопрос строительства крематория в регионе уже поднимался в 2018 г. Тогда планировалось возвести объект в пос. Рубежный Куйбышевского района Самары, однако глава региона Дмитрий Азаров заявил, что разрешение на строительство крематория будет отменено.
Последние комментарии
Только они не могут делать это на личном автомобиле.и фиксировать могут только некоторые нарушения (встреча ремень пешеход мобильник )
Вообщето в 2017 году уже был случай.
Здравствуйте,а по факту не оказания услуги из-за отсутствия контейнера для мусора , тоже рассматриваете претензию ?
ужас
Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров