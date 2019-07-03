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Общество

Новую площадку под крематорий могут выделить в Красноярском или Кинельском районах

САМАРА. 3 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Новую площадку под строительство крематория в Самарской области ищут в Красноярском и Кинельском районах. Об этом на встрече с жителями пос. Рубежный рассказал депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн, пишет "Самарская газета".

Напомним, весной 2018 г. жители Рубежного начали сбор подписей против строительства крематория в их поселке рядом с жилыми домами и выступили с просьбой пересмотреть место расположения объекта.
Поселок посещала рабочая группа, состоящая из депутатов, представителей надзорных органов, областных министерств, профсоюзных организаций, реготделения ОНФ, под руководством главы Самары Елены Лапушкиной. По итогам встречи с жителями было принято решение о проведении экологической экспертизы.

1 июня 2018 г. глава региона Дмитрий Азаров заявил о том, что разрешение на строительство крематория будет отменено.

После этого областной минстрой опубликовал приказ об отмене разрешения, выданного в декабре 2017 года, "учитывая установление вновь открывшихся фактов в части изменения территориальной зоны".

По словам жителей поселка, сейчас собственник земли, на которой должен был появиться крематорий, размежевал участок, разделив его на два, поставил их на кадастровый учет. Это вызвало у них беспокойство. Некоторые из жителей Рубежного считают, что крематорий все-таки построят рядом с поселком.

Глава Самары Елена Лапушкина, также прибывшая на встречу с жителями, заверила, что решение о запрете строительства крематория в поселке Рубежный окончательное.

"Эта территория действительно находится в частной собственности, но никакого крематория здесь не будет", — сказала она.

По мнению Елены Лапушкиной, крематорий в Самаре нужен. Сейчас выбирают возможные территории для его размещения. Рассматриваются площадки не только по области, но в Самаре, там, где нет жилых домов.

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