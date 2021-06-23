Александр Хинштейн: "Крематорий региону нужен, но в отдалении от населенных пунктов"

В среду, 23 июня, во время пресс-конференции депутата Госдумы РФ Александра Хинштейна в Самаре был поднят вопрос о строительстве крематория в Красноярском районе.

Депутат отметил, что неоднократно получал обращения от жителей муниципального района и разделяет их опасения.

"Строительство такого объекта необходимо вести только в удалении от любого жилья", — прокомментировал депутат.

При этом Александр Хинштейн добавил, что Самарской области, как крупному региону, крематорий необходим.

"Технологии сегодня совершенно другие, никакой опасности и ущерба для экологии крематорий не представляет", — добавил спикер.

Он также напомнил, что вопрос строительства объекта ранее поднимался в 2018 году. Тогда планировалось возвести крематорий в пос. Рубежный Куйбышевского района.

"Я тогда полностью поддержал протестующих жителей, так как стройка предполагалась в непосредственной близости от Рубежного. Мы обсуждали с главой региона, что крематорий должен быть рассчитан и на Самару, и на Тольятти. Самое разумное — разместить его посередине, но там, где нет жилья", — заключил депутат.