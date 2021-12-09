Конфликты интересов и "спрятанное" имущество: какие нарушения чиновников выявляет прокуратура в Самарской области

9 декабря отмечается Международный день борьбы с коррупцией, учрежденный Генеральной ассамблеей ООН. Начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Самарской области Алексей Волков в интервью рассказал о работе надзорного органа в этом направлении, которая в текущем году привела в том числе к увольнению министров.

- Какая роль отводится прокуратуре в области противодействия коррупции?

- В реализации государственной политики противодействия коррупции системе органов прокуратуры отведена ведущая роль в осуществлении надзора за исполнением антикоррупционного законодательства.

Ведомство в этой сфере работает по двум основным направлениям - противодействие коррупции путем выявления и устранения причин и условий, ее порождающих, и уголовное преследование за совершение коррупционных преступлений.

Ежегодно в Самарской области прокурорами выявляется более чем пять тысяч нарушений коррупционного характера, принимается более 2,5 тысячи актов прокурорского реагирования, направленных на восстановление интересов общества и государства.

- С какими нарушениями имеет дело ведомство?

- Выявляемые нарушения можно разделить на три группы. К первой относятся нарушения, связанные с ненадлежащей работой органов государственной власти и органов местного самоуправления по профилактике коррупции и с правовым регулированием данных правоотношений. Ко второй - с несоблюдением служащими запретов и ограничений, неисполнением обязанностей, установленных законом, в том числе обязанности по предоставлению достоверных сведений о доходах и имуществе, а также по регулированию конфликта интересов на службе. К третьей - с совершением должностными лицами действий, направленных на незаконное извлечение выгоды, в том числе хищения бюджетных средств.

По всем выявленными фактам принимаются меры обеспечения основного принципа противодействия коррупции - неотвратимости наказания за совершенное правонарушение. В зависимости от совершенного проступка виновные лица привлекаются к материальной, дисциплинарной, административной и уголовной ответственности.

- Насколько активно ведется работа по недостоверным декларациям о доходах и конфликтам интересов?

- За последних два года выявлено около двух тысяч фактов представления служащими недостоверных сведений о доходах и имуществе, около 300 фактов непринятия мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов.

Следует отметить, что работа кадровых служб органов власти стала носить более системный и последовательный характер - больше нарушений стало выявляться ими и устраняться на раннем этапе, при принятии справок о доходах.

Прокурор: Жители Самарской области чаще всего жалуются на нарушения в трудовой сфере и ЖКХ Начальник отдела по рассмотрению писем и приему граждан прокуратуры Самарской области Светлана Тороп рассказала порталу Волга Ньюс о работе с обращениями, проведенной в 2020 году.

Однако по наиболее серьезным нарушениям реагирует прокуратура. Ведомство в этом году добилось увольнения 11 должностных лиц по основанию "утрата доверия". Так, в связи с несоблюдением антикоррупционных стандартов поведения по основанию "утрата доверия" уволены три федеральных государственных служащих (два сотрудника регионального управления МВД, один - УФСИН, один - МЧС), три муниципальных служащих (сотрудники администрации города Самары), три руководителя государственных учреждений и один депутат органа местного самоуправления.

К примеру, по результатам прокурорской проверки досрочно прекращены полномочия депутата гордумы Тольятти Максима Гусейнова, вопреки закону совмещавшему деятельность председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству с участием в управлении коммерческой организацией.

По утрате доверия уволен заместитель руководителя департамента городского хозяйства и экологии администрации Самары Геннадий Богомолов, который не принял мер по регулированию конфликта интересов при рассмотрении заявки на размещение рекламных конструкций, поступившей от организации, в которой его дочь является соучредителем.

Уволены заместитель главы департамента управления имуществом администрации Самары Виктор Федоренчик и руководитель управления по жилищным вопросам департамента Александр Гаранин. Они допустили распоряжение муниципальным жилищным фондом исходя из личной корыстной заинтересованности и не приняли мер к регулированию конфликта интересов.

Мера ответственности в виде утраты доверия также применена к руководителям учреждений, совершившим хищение бюджетных средств. Например, по результатам рассмотрения постановления прокурора Кировского района в отношении директора муниципального учреждения дополнительного образования возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ по факту хищения 750 тыс. рублей. Уголовное дело было направлено в суд.

- Были ли случаи увольнения высокопоставленных чиновников?

- Прокуратурой были выявлены факты конфликта интересов в действиях лиц, занимающих руководящие должности в правительстве региона и принимающих решения по распределению бюджетных средств и распоряжению государственным имуществом.

К примеру, неисполнение обязанности по регулированию конфликта интересов в текущем году выявлено в действиях бывшего регионального министра строительства Евгения Чудаева. Бюджетные средства, выделенные в рамках национального проекта "Демография", распределялись на строительство социальных объектов, застройщиком которых выступали аффилированные ему организации.

Подобное нарушение было допущено и бывшим министром имущественных отношений Самарской области Сергеем Черепановым. Он не принял мер в связи с заключением министерством соглашения об установлении сервитута в отношении земельного участка, находящегося в собственности региона, с организацией его сына.

Глава минимущества Сергей Черепанов покинул пост Министр имущественных отношений Самарской области Сергей Черепанов покинул региональное правительство. Информация о том, что он написал заявление по собственному, появилась на прошлой неделе, однако подтвердить ее тогда не удалось.

По итогам проверок указанные лица покинули свои должности.

Также установлено, что заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия не уведомил работодателя о заинтересованности в получении дохода коммерческой организацией, осуществляющей деятельность в сфере животноводства и получающей внушительные бюджетные субсидии, выделяемые министерством.

Заместитель областного министра транспорта и автомобильных дорог не уведомил министра о работе в подведомственном учреждении лиц, с которыми он связан родственными отношениями.

По итогам проверок заместители министров привлечены к дисциплинарной ответственности. Приняты меры к регулированию конфликта интересов.

- Какие нарушения допускаются при декларировании доходов?

- В основном в справках не отражаются все виды доходов, недвижимое имущество и транспортные средства, банковские счета. В текущем году выявлено более тысячи таких нарушений.

Например, один из руководителей учреждения здравоохранения на протяжении трех лет не указывал в справках о доходах сведения о двух объектах недвижимого имущества общей стоимостью около 50 млн рублей.

Одним из депутатов органов местного самоуправления не отражены сведения о доходе в размере более 4 млн рублей, о 17 земельных участках и нежилом сооружении, принадлежащих ему на праве собственности, а также долях участия в четырех коммерческих организациях.

Данные факты не единичны. Но поскольку сведения о доходах относятся к информации ограниченного доступа, более подробная информация не может быть озвучена средствам массовой информации.

- Традиционно коррупционноемкими являются госзакупки...

- На выявлении и пресечении коррупционных правонарушений в этой сфере сосредоточены отдельные усилия. Прокурорами выявляются факты заключения органами местного самоуправления муниципальных контрактов с аффилированными организациями либо с лицами, состоящими с ними в родственных отношениях.

Так, главой сельского поселения Хорошенькое Красноярского района Сергеем Паничкиным без проведения конкурсных процедур с его племянником было заключено восемь договоров. А главой сельского поселения Новая Бинарадка Ставропольского района Наталией Буяновой заключались муниципальные договоры с коммерческой организацией, соучредителем которой является брат мужа.

По итогам проверок указанные лица покинули свои должности.

Также в текущем году прокуратурой выявлялись нарушения запрета на заключение государственных и муниципальных контрактов с организациями, привлеченными к административной ответственности по ст. 19.28 КоАП РФ (Незаконное вознаграждение от имени юридического лица).

Например, решением Арбитражного суда Самарской области удовлетворены требования прокурора о признании недействительным контракта, заключенного администрацией Елховского района и ООО "Ястреб". Применены последствия недействительности сделки на сумму свыше 1 млн рублей. Решение суда вступило в законную силу.

- Насколько распространена практика привлечения по ст. 19.28 КоАП?

- В этом году за совершение данных правонарушений по результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования к административной ответственности привлечено 12 юридических лиц с назначением штрафов на общую сумму 15,5 млн рублей.

Во всех случаях судами по ходатайству прокурора применены обеспечительные меры - наложены аресты на расчетный счет организации и автотранспортные средства.

- Как обстоят дела с выявлением хищений бюджетных средств?

- В условиях кризисных явлений в экономике страны первостепенной задачей является обеспечение законности в сфере бюджетных правоотношений. Отдельное внимание уделялось проверкам законности при освоении бюджетных средств, выделенных в рамках национальных проектов.

Замглавы самарского минздрава стал фигурантом уголовного дела Возбуждено уголовное дело в отношении заместителя министра здравоохранения Самарской области, сообщает СУ СК по Самарской области. По данным источника Волга Ньюс, речь идет о Асланбеке Майрамукаеве.

В текущем году в сфере реализации национальных проектов выявлено 52 нарушения, относящихся к коррупционным.

Преобладающее число нарушений коррупционного характера выявлено при реализации национальных проектов "Жилье и городская среда", "Демография" и "Производительность труда и поддержка занятости", что прямо связано со значительным объемом финансирования мероприятий в рамках данных проектов на территории области.

Основные нарушения, выявляемые прокурорами в указанной сфере, также связаны с неправомерным использованием должностными лицами бюджетных средств. Меры прокурорского реагирования направлены не только на привлечение виновных лиц к ответственности, но и на возмещение ущерба.

По результатам рассмотрения материалов, направленных прокурорами в правоохранительные органы, возбуждено семь уголовных дел коррупционной направленности по фактам хищений бюджетных средств. Всего правоохранительными органами региона в этом году возбуждено 32 таких уголовных дела.

В целях защиты имущественных интересов государства прокурорами в 2021 г. в суд направлено 26 заявлений о взыскании в доход государства более 103 млн рублей в качестве возмещения ущерба.

- Как часто прокурорам приходится вмешиваться в процесс нормотворчества?

- За два последних года прокурорами опротестовано около 1500 нормативных правовых актов, регулирующих правоотношения в сфере противодействия коррупции, вступивших в противоречие с федеральным законодательством.

Мы постоянно используем профилактический потенциал, заложенный в процедуру антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов. Ведь важно с самого начала не допустить действие нормативного акта, который противоречит требованиям федерального законодательства, допускает возможность слишком широких полномочий должностных лиц.

За два последних года прокурорами проведена антикоррупционная экспертиза около 40 тысяч нормативных правовых актов. По требованиям прокуроров исключены коррупциогенные факторы из четырех тысяч нормативных правовых актов и их проектов. Это позволило в значительной степени снизить риски возникновения коррупционных механизмов в различных сферах общественных отношений.