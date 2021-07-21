Замруководителя департамента городского хозяйства Самары уволили в связи с утратой доверия

В Самаре в связи с утратой доверия уволили замруководителя департамента городского хозяйства и экологии администрации города. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
По данным надзорного ведомства, замруководителя департамента — руководитель комитета по наружной рекламе участвовал в заседании комиссии по рекламе, на котором было принято решение о размещении рекламного объекта ООО "Медиапартнер". Одним из учредителей фирмы является дочь чиновника. Это означает, что муниципальный служащий нарушил закон, не сообщив работодателю о конфликте интересов.
Последние комментарии
Ребята, какой петербург? Речь шла только о снятии полномочий председателя. Высосали из пальца и раздули
Не иначе как в Росгвардия начала передел сфер влияния...
Поле деятельности огромно,только в Кировском и Красноглинском от просек до 19 км и Управленческого.
Вывод:Пока бегаешь по комиссиям,деревья будут падать на людей, а Леонид Дюгаев всегда найдёт отмазку. На деревья, господа из управления, на деревья! По вас лесоразработки горькими слезами плачут!
почему в документе не было строки убрать совсем? ни к чему там ЭТО!!!!!!