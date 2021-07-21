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Муниципалитеты Власть и политика

Замруководителя департамента городского хозяйства Самары уволили в связи с утратой доверия

САМАРА. 21 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре в связи с утратой доверия уволили замруководителя департамента городского хозяйства и экологии администрации города. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

По данным надзорного ведомства, замруководителя департамента — руководитель комитета по наружной рекламе участвовал в заседании комиссии по рекламе, на котором было принято решение о размещении рекламного объекта ООО "Медиапартнер". Одним из учредителей фирмы является дочь чиновника. Это означает, что муниципальный служащий нарушил закон, не сообщив работодателю о конфликте интересов.

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