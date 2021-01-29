Прокурор: Жители Самарской области чаще всего жалуются на нарушения в трудовой сфере и ЖКХ

Начальник отдела по рассмотрению писем и приему граждан прокуратуры Самарской области Светлана Тороп рассказала порталу Волга Ньюс о работе с обращениями, проведенной в 2020 году.

- Сколько всего поступило обращений за прошлый год?

- В 2020 году в прокуратуру поступило 96995 обращений. Граждане активно пользовались сервисом подачи обращений через Единый портал государственных услуг, через который поступило 5943 обращения.

- С какими проблемами обращались чаще всего?

- Наиболее актуальными для жителей региона являлись вопросы нарушений законодательства об исполнительном производстве, трудового законодательства, в сфере ЖКХ и жилищного законодательства.

По-прежнему значительным остается количество обращений по вопросам соблюдения законодательства в уголовно-процессуальной сфере, обжалования действий (бездействия) органов дознания и предварительного следствия при принятии процессуальных решений по уголовным делам и материалам проверок.

Следует отметить, что впервые за последние четыре года произошло снижение количества обращений, направленных в другие ведомства - на 8,7% (с 41186 до 37595). Тенденция связана с постоянным и системным проведением правового просвещения среди населения, в том числе о компетенции государственных органов, порядке и сроках рассмотрения обращений.

- Сколько обращений из общей массы были признаны обоснованными?

- Обоснованными признаны 3687 обращений, или 11% от числа разрешенных. Таким образом, фактически удовлетворялась каждая девятая жалоба.

- По каким вопросам поступали обоснованные обращения?

- Наибольшее количество обоснованных обращений поступило по вопросам надзора за исполнением федерального законодательства: из 15,9 тыс. разрешенных обращений удовлетворено 2857, или 18%.

Рост удовлетворенных обращений отмечен, в частности, по трудовым вопросам - на 18,7% (с 411 до 488), по вопросам нарушения законодательства об исполнительном производстве - на 7,6% (с 393 до 423), по вопросам в сфере ЖКХ - на 2,1% (с 334 до 341), по вопросам защиты прав предпринимателей - на 22% (с 27 до 33).

Несмотря на небольшое снижение числа обоснованных жалоб, вопросы соблюдения законодательства в уголовно-процессуальной сфере по-прежнему являются одними из проблемных.

- Сколько прокурорских проверок по жалобам проведено в 2020 году?

- В результате проведения проверок по удовлетворенным жалобам выявлено 6420 нарушений законов. Прокурорами принято свыше 3,7 тыс. мер прокурорского реагирования: внесено более 1,8 тыс. представлений, направлено более 750 исков (заявлений) в суд, принесено 73 протеста, возбуждено более 370 административных дел, объявлено 21 предостережения. Кроме того, приняты иные меры прокурорского реагирования.

- Сколько людей обратились на личный прием к прокурорам?

- В 2020 году количество граждан, обратившихся на личный прием составило свыше 16,7 тыс. человек. Лично прокурорами и их заместителями принято около 5 тыс. самарцев, фактически руководителями принят каждый третий гражданин.

В аппарате прокуратуры области принято 3 070 заявителей, непосредственно руководством прокуратуры области - 452 гражданина, из них прокурором области Сергеем Берижицким и лицами, исполняющими обязанности прокурора области - 252, его заместителями - 227 граждан.

- Часто ли поступают жалобы от предпринимателей?

- В целях оказания субъектам предпринимательской деятельности помощи по правовым вопросам, реализации их права на личное обращение в органы прокуратуры с апреля 2017 года организовано ежемесячное проведение в органах прокуратуры области Всероссийского дня приема предпринимателей.

Кроме того, в мае 2020 года исполняющим обязанности прокурора области в режиме видеоконференцсвязи совместно с уполномоченным по защите прав предпринимателей в Самарской области, руководителем Торгово-промышленной палаты Самарской области, общественными организациями, представителями органов исполнительной власти проведена рабочая встреча с представителями бизнес-сообщества по вопросу реализации мер поддержки в условиях распространения коронавирусной инфекции. По ее итогам было принято 14 предпринимателей, от которых поступило 11 обращений. По результатам рассмотрения два из них удовлетворены.

По результатам рассмотрения обращений также выявлены сферы предпринимательской деятельности, которые не охвачены мерами государственной поддержки - договоры на размещение рекламных конструкций, осуществление деятельности туристических баз отдыха.

По итогам рабочей встречи прокуратурой области совместно с уполномоченным по защите прав предпринимателей в июне был проведен правовой вебинар по мерам господдержки предпринимателей в условиях действия режима повышенной готовности. Кроме того, прокурором области в режиме видеоконференцсвязи организован еженедельный прием предпринимателей.

Налажено конструктивное взаимодействие с бизнес-омбудсменом, совместно с которым с октября 2020 года прокурором области в режиме ВКС проведено восемь приемов. Так, к примеру, по результатам приема, проведенного в ноябре 2020 года, прокуратурой области пресечен факт необоснованного отказа в продлении договора аренды земельного участка с индивидуальным предпринимателем в Тольятти.

- Как еще прокуратура взаимодействует с уполномоченными по защите прав предпринимателей?

- Под личный контроль прокурора области берется ход рассмотрения обращений, принятых не только на личном приеме, но и поступивших от уполномоченных по защите прав предпринимателей в субъектах Российской Федерации, входящих в ПФО, а также из региональных отделений автономной некоммерческой организации "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов", общероссийских общественных организаций "Деловая Россия", "ОПОРА РОССИИ", "Российский союз промышленников и предпринимателей", торгово-промышленных палат в субъектах Российской Федерации, входящих в Приволжский федеральный округ.

- Использует ли прокуратура соцсети для взаимодействия с самарцами?

- Прокуратурой области активно практикуется освещение на ведомственном сайте, в средствах массовой информации, в аккаунте прокуратуры области в социальной сети Instagram приемов граждан руководителями прокуратуры области, проведение выездных заседаний рабочих групп с участием граждан - участников долевого строительства, межведомственных совещаний по вопросу соблюдения трудовых прав граждан, координационных совещаний, коллегий, круглых столов с участием представителей общественных объединений.

Следует отметить, что в настоящее время в сфере взаимодействия со СМИ и все возрастающее значение придается освещению личных приемов граждан, проводимых руководителями и сотрудниками прокуратур. При этом учитывается важность "обратной связи" прокуратуры со СМИ путем информирования о результатах приемов, проверок, организованных по поступившим обращениям и публикациям СМИ.