Глава СК России затребовал доклад о результатах проверки в связи с планируемым строительством крематория в Самарской области

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки в связи с планируемым строительством крематория и кладбища вблизи с. Кривое Озеро Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

В аккаунте информационного центра СК России "ВКонтакте" размещены многочисленные комментарии о несогласии жителей села Кривое Озеро Красноярского района Самарской области с планируемым строительством на землях вблизи указанного населенного пункта крематория и кладбища. Сельчане опасаются, что деятельность данных объектов повлечет негативное воздействие на их здоровье и окружающую среду.

Ранее Александр Бастрыкин поставил указанную ситуацию на контроль в центральном аппарате ведомства. В СУ СК России по Самарской области проводится процессуальная проверка.

"Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поставил ход процессуальной проверки на контроль в центральном аппарате ведомства и поручил и. о. руководителя СУ СК России по Самарской области Алексею Ивановичу Колбасину представить доклад о ее промежуточных результатах и принятом по итогам решении", - отмечается в сообщении.

Напомним, в конце ноября 2023 года комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки (ПЗЗ) поселения Хорошенькое рекомендовала принять изменения в документ, устраняющие препятствия для строительства крематория, по итогам публичных слушаний.

Ранее ООО "Комбинат услуг второго типа" получило в аренду землю в сельском поселении Хорошенькое, куда входит село Кривое Озеро, под строительство крематория на 10 лет. Местные жители выступили против такой перспективы. Их поддержала областная прокуратура, которая судилась с местной властью. Однако суд не согласился с доводами надзорного органа.

В сентябре прошли повторные публичные слушания по проекту решения "О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Хорошенькое муниципального района Красноярский Самарской области".

Согласно заключению, свои замечания внесли 69 человек. Они касались отсутствия сведений о границах объекта культурного наследия "Земляной вал "Ново-Закамская черта XVIII в.", обнаруженного на участке под крематорий. Помимо того, по выводам ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области", кладбище на спорной земле не соответствует санитарным нормам и правилам.

Также по мнению жителей, неверно указаны границы поселения и нет информации о санитарно-охранных зонах скважины, используемой для водоснабжения села Кривое Озеро. Наконец, участники пожаловались на отсутствие подробной информации по слушаниям.