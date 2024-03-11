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Глава СК России затребовал доклад о результатах проверки в связи с планируемым строительством крематория в Самарской области Облачно и снежно: самарские синоптики рассказали о погоде на ближайшие дни В Самарской области стало больше волков Цветы, сладости и слова благодарности: волонтеры и депутаты "Единой России" поздравляют женщин Делегация Самарского университета им. Королева приняла участие в работе стратегической сессии минобрнауки России по развитию кампусов

Общество

Глава СК России затребовал доклад о результатах проверки в связи с планируемым строительством крематория в Самарской области

КРАСНЫЙ ЯР. 11 МАРТА.ВОЛГА НЬЮС.
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Глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки в связи с планируемым строительством крематория и кладбища вблизи с. Кривое Озеро Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

В аккаунте информационного центра СК России "ВКонтакте" размещены многочисленные комментарии о несогласии жителей села Кривое Озеро Красноярского района Самарской области с планируемым строительством на землях вблизи указанного населенного пункта крематория и кладбища. Сельчане опасаются, что деятельность данных объектов повлечет негативное воздействие на их здоровье и окружающую среду.

Ранее Александр Бастрыкин поставил указанную ситуацию на контроль в центральном аппарате ведомства. В СУ СК России по Самарской области проводится процессуальная проверка.

"Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поставил ход процессуальной проверки на контроль в центральном аппарате ведомства и поручил и. о. руководителя СУ СК России по Самарской области Алексею Ивановичу Колбасину представить доклад о ее промежуточных результатах и принятом по итогам решении", - отмечается в сообщении.

Напомним, в конце ноября 2023 года комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки (ПЗЗ) поселения Хорошенькое рекомендовала принять изменения в документ, устраняющие препятствия для строительства крематория, по итогам публичных слушаний.

Ранее ООО "Комбинат услуг второго типа" получило в аренду землю в сельском поселении Хорошенькое, куда входит село Кривое Озеро, под строительство крематория на 10 лет. Местные жители выступили против такой перспективы. Их поддержала областная прокуратура, которая судилась с местной властью. Однако суд не согласился с доводами надзорного органа.

В сентябре прошли повторные публичные слушания по проекту решения "О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Хорошенькое муниципального района Красноярский Самарской области".

Согласно заключению, свои замечания внесли 69 человек. Они касались отсутствия сведений о границах объекта культурного наследия "Земляной вал "Ново-Закамская черта XVIII в.", обнаруженного на участке под крематорий. Помимо того, по выводам ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области", кладбище на спорной земле не соответствует санитарным нормам и правилам.

Также по мнению жителей, неверно указаны границы поселения и нет информации о санитарно-охранных зонах скважины, используемой для водоснабжения села Кривое Озеро. Наконец, участники пожаловались на отсутствие подробной информации по слушаниям.

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Последние комментарии

Алексей Мальцев 01 декабря 2023 11:33 Генеральный директор стрелкового клуба "Вымпел": "Происходящее похоже на провокацию"

Ой, про эту "безопасность", слышали-знаем. Учитывая расстояние до ЖК, можно однозначно сказать что никаких прилётов невозможно. Так что тут всё предельно просто, застройщик пытается захватить землю. У нас в Москве так же захватили стрельбище Динамо.

Олег Новиков 29 ноября 2023 06:00 Генеральный директор стрелкового клуба "Вымпел": "Происходящее похоже на провокацию"

И не надо манипулировать отношением к СВО. У нас живут люди, не понаслышке знающие, что такое боевые действия. И сейчас военные пенсионеры, их семьи, жильцы квартала "Звёздный" собирают деньги, вяжут теплые вещи, льют окопные свечи, помогают, как могут нашими солдатам на передовой.

Олег Новиков 29 ноября 2023 05:08 Генеральный директор стрелкового клуба "Вымпел": "Происходящее похоже на провокацию"

Директор МССК говорит:"ЖК "Звездный" на момент возведения МССК (2017-18гг)уже начал строиться и заселяться, за эти годы строительство разрослось и будет продолжаться дальше." Это не совсем так. Я и жильцы 1-ой очереди квартала "Звёздный" заселились сюда в 2009 году. Никаким полигоном тут не пахло. И прилетов пуль не было. Пусть правоохранители разбираются и наведут порядок. Нам нужно одно - полная безопасность.

Николай Страшнов 28 ноября 2023 14:06 Генеральный директор стрелкового клуба "Вымпел": "Происходящее похоже на провокацию"

Чистейшей воды провокация!!! Пули физически до посёлка не могут долететь. Это кто-то стреляет специально из рядом находящегося леса, либо инсценируют прилёты пуль!!! Борьба за землю обретает ухищрённые методы. Ищите настоящих стрелков и подключите профессионалов- следователей!!!

Олег Росланов 28 ноября 2023 11:26 Генеральный директор стрелкового клуба "Вымпел": "Происходящее похоже на провокацию"

В первую очередь ищи кому выгодно: одно дело, если для дальнейшей продажи и застройки земли, и совсем другое: если хотят сорвать подготовку воинов для защиты границ Родины. Тут нужно очень тщательно проверить. Недеформированные пули, не подходящие по размеру отверстию, направление выстрела… Общественники вовсю кричат, а результатов экспертиз нет, хотя нарезное оружие отстреливается и пулю, так хорошо сохранившуюся можно проследить.

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