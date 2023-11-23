Комиссия приняла изменения в ПЗЗ, позволяющие строить крематорий у Кривого Озера

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки (ПЗЗ) поселения Хорошенькое рекомендовала принять изменения в документ, устраняющие препятствия для строительства крематория, по итогам публичных слушаний.

Напомним, ООО "Комбинат услуг второго типа" получило в аренду землю в сельском поселении Хорошенькое, куда входит село Кривое Озеро, под строительство крематория на 10 лет. Местные жители выступили против такой перспективы. Их поддержала областная прокуратура, которая судилась с местной властью. Однако суд не согласился с доводами надзорного органа.

В сентябре прошли повторные публичные слушания по проекту решения "О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Хорошенькое муниципального района Красноярский Самарской области".

Согласно заключению, свои замечания внесли 69 человек. Они касались отсутствия сведений о границах объекта культурного наследия "Землянной вал "Ново-Закамская черта XVIII в.", который был обнаружен на участке под крематорий. Помимо того, по выводам ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области" кладбище на спорной земле не соответствует санитарным нормам и правилам.

Также по мнению жителей, не верно указаны границы поселения и нет информации о санитарно-охранных зонах скважины, используемой для водоснабжения села Кривое Озеро. Наконец, участники пожаловались на отсутствие подробной информации по слушаниям.

Организаторы мероприятия по всем пунктам привели аргументы, на основе которых решили не учитывать замечания жителей.