В Тольятти с 3 января начнет работу новый автобусный маршрут №6р

С 3 января в Центральном районе Тольятти начнет работу новый муниципальный автобусный маршрут № 6р "ОП ул. Баныкина - ОП Спецавтохозяйство/ОП Оптовый рынок - ОП ул. Баныкина".

Маршрут пойдет по кольцевой схеме и обеспечит для пассажиров транспортную доступность Центрального рынка на ул. Комсомольской и рынка на ул. Базовой.



Новый маршрут №6р заменит действовавший ранее маршрут №6 "ОП Спецавтохозяйство - ОП Оптовый рынок" и будет работать по двум схемам:



Основная схема: Баныкина - Советская - Комсомольская - Ленина - Гагарина - К.Маркса - Мира - Комсомольская - Васильевская - Базовая - Васильевская - Комсомольская - Мира - Победы - Гагарина - Ленина - Комсомольская - Советская - Баныкина;

Короткая схема (с разворотом на кольцевой развязке Баныкина/Комсомольская): Баныкина - Советская - Комсомольская - Ленина - Гагарина - К.Маркса - Мира - Комсомольская - Мира - Победы - Гагарина - Ленина - Комсомольская - Советская - Баныкина.



Для удобства пассажиров на маршрутоуказателях транспортных средств схемы будут отображаться следующим образом:



- длинная - №6р "ОП ул. Баныкина - ОП Оптовый рынок - ОП ул. Баныкина";

- короткая - №6а "ОП ул. Баныкина - ОП Спецавтохозяйство - ОП ул. Баныкина".