Общество

В Самарской области выполнена программа модернизации почтовых отделений на 2025 год

САМАРА. 29 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
15 почтовых отделений в Самарской области возобновили работу после модернизации. Четыре из них переехали в новые быстровозводимые здания, остальные продолжат работу в прежних помещениях, после комплексного ремонта получивших новый вид.

В 2025 г. модернизация затронула почтовые отделения в Богатовском, Кинельском, Кинель-Черкасском, Безенчукском, Ставропольском, Кошкинском, Клявлинском, Елховском, Волжском, Сергиевском и Хворостянском районах.

В совершенно новые здания, созданные по технологии быстровозводимых конструкций, переехали отделения в селах Курумоч, Красное Поселение, Новотулка и Старая Дмитровка. Это отдельно стоящие современные строения, собранные на месте из готовых модулей. По уровню комфорта и оснащения они не отличаются от городских офисов Почты: здесь установлено современное оборудование, интерьер и экстерьер подчинены единому корпоративному стилю, а жителям доступны все основные почтовые сервисы.

В остальных 11 отделениях проведена комплексная модернизация. В помещениях обновили мебель, установили новое оборудование, модернизировали системы отопления, смонтировали видеонаблюдение, кондиционирование и пожарную сигнализацию. Для сотрудников оборудованы отдельные бэк-зоны с рабочими местами для почтальонов, помещениями для хранения и уголками для приема пищи.

Для клиентов в обновленных отделениях созданы Уголки здоровья - здесь можно самостоятельно измерить уровень кислорода в крови, артериальное давление и температуру тела. Также после модернизации в отделениях, помимо всех основных почтовых услуг, стал доступен сервис подтверждения и восстановления учетной записи на портале "Госуслуги". Обновленные почтовые офисы адаптированы для людей с ограниченными возможностями здоровья.

"Благодаря модернизации почтовых отделений в 2025 году тысячи людей в 11 районах Самарской области смогут пользоваться нашими услугами в комфортных условиях. Теперь это эргономичные пространства с современным интерьером, в том числе адаптированные для людей с инвалидностью. Приятно наблюдать, как такое преображение изменяет и настроение клиентов, и настрой наших сотрудников", - отметил директор группы регионов "Поволжье" Почты России Андрей Попов.

Модернизация отделений проводится Почтой России по поручению президента РФ Владимира Путина, при содействии правительства Самарской области. С 2022 г. по этой программе в регионе было обновлено 57 отделений.

