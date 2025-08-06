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Чрезвычайные происшествия Происшествия

В Самаре мужчина в неадекватном состоянии разбил стекло балкона

САМАРА. 6 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Полицейские разбираются в ЧП в Промышленном районе Самары. Там мужчина разбил стекло балкона.

По неофициальным данным, жители многоквартирного дома услышали громкий звук, похожий на хлопок. Они обратились с сообщением в полицию. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области, на место сразу прибыли правоохранители.
"По предварительной информации, собственник квартиры, находившийся в состоянии, которое очевидцами характеризуется как неадекватное, повредил остекление балкона. Сотрудники полиции находятся на месте происшествия, устанавливают все обстоятельства произошедшего и проводят необходимые проверочные мероприятия", — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.
Полицейские говорят, что после окончания проверки будет принято процессуальное решение.

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