В Самаре катер наехал на сапбордистов

Самарским следственным отделом на транспорте Центрального МСУТ СК России по факту речного происшествия организовано проведение доследственной проверки по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта).
Предварительно, вечером 2 августа на реке Волге напротив острова Голодный в черте Самары судоводитель на маломерном судне совершил столкновение с двумя сапбордистами.
В результате происшествия спортсмены оказались в воде, одному из них понадобилась медицинская помощь, сообщает пресс-служба Центрального МСУТ.
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