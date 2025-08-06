В Самаре катер наехал на сапбордистов

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Самарским следственным отделом на транспорте Центрального МСУТ СК России по факту речного происшествия организовано проведение доследственной проверки по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта).