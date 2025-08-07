В Самарской области ищут пропавшего сапбордиста

Как сообщают волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт", пропал 30-летний Андрей Фролов.

"С 5 августа местонахождение неизвестно. Инфорг поиска: Дарья (Оптима), т. 89033354345", - пишут волонтеры.

По данным источников, Андрей отправился кататься на сапе по Волге в районе пляжа Проран вечером после урагана. Около 19:00 он перестал отвечать на звонки. А на следующий день его сап нашли в районе Ульяновского спуска. Пока волонтеры и родные надеются на лучшее.