Самарская область перенимает опыт Москвы для развития транспортной системы

Делегация министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области под руководством министра Артура Абдрашитова приняла участие в XIX Международном форуме "Транспорт России" в Москве.
Работа на крупнейшем отраслевом мероприятии страны позволила договориться о сотрудничестве с ведущими транспортными компаниями и изучить передовые практики для применения в регионе.
Ключевым событием деловой программы стало посещение ГКУ "Организатор перевозок", подведомственной организации департамента транспорта Москвы. Делегация ознакомилась с работой единого диспетчерского центра, где осуществляется контроль за движением всего наземного транспорта Москвы, изучила особенности заключения брутто-контрактов в сфере пассажирских перевозок и построения маршрутной сети.
"Мы детально ознакомились с принципами, которые позволяют Москве быть флагманом в организации городских перевозок. Наибольший интерес представляют практики интермодальности, когда различные виды транспорта работают как единый организм для максимального удобства пассажира", - отметил Артур Абдрашитов.
Также в рамках Транспортной недели делегация Самарской области провела встречи с ведущими судостроительными компаниями, где обсуждались перспективы модернизации и пополнения парка судов и причалов для волжских маршрутов. Отдельное внимание было уделено вопросам внедрения современных цифровых решений для оптимизации пассажирских перевозок. Специалисты провели переговоры с разработчиками интеллектуальных транспортных систем и сервисов таксомоторных перевозок.
Важным итогом работы делегации в Москве стала встреча с экспертами ГБУ "МосТрансПроект". Визит в одно из ведущих профильных учреждений страны позволил специалистам областного минтранса обсудить с коллегами проект Стратегии развития транспортной системы, которая находится на завершающей стадии разработки.
Встреча носила прикладной характер и была посвящена вопросам успешной реализации и последующего мониторинга стратегического документа. Для решения этих задач в регионе создается специализированный центр компетенций на базе АНО "Самара. Транспорт, удобный для жизни".
"Стратегия развития транспортной системы выходит на финишную прямую. Важно не только качественно завершить ее разработку, но и обеспечить эффективную реализацию. Создание центра компетенций даст нам возможность проводить независимый мониторинг и привлекать лучшие практики для достижения целей Стратегии", - отметил Артур Абдрашитов.
Итоги участия в форуме получат практическое применение в работе по комплексному развитию транспортной инфраструктуры Самарской области, которая ведется по поручению губернатора Вячеслава Федорищева. Полученный опыт и достигнутые договоренности лягут в основу будущих документов транспортного планирования. Это позволит выстроить комфортную и технологичную систему перемещения пассажиров в городских агломерациях, соответствующую потребностям экономики региона.
Последние комментарии
За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово
Да, давайте, мы так ждём, куда ещё заплатить. При отсутствии удобного нормального транспорта - это очередной побор. Нужно ввести оплату за парковку только пеперд зданиями мерии и облправительсва, чтобы они поняли какие проблемы с транспортом на себе.
Значит это один оператор - "офис-бе", и надо искать какую-то альтернативу.
Сначала нам 2 раза вводили московское время. Теперь решили повторить авантюру(или очередной распил бюджета) с электричкой в аэропорт. А почему провалилась она не проанализировали. А провалилась эта идея не только из-за того, что там надо было топать с чемоданами километр туда или обратно. Электричка технически не способна синхронизироваться с работой аэропорта. Проще, интервал между электричками несколько часов, а интервал между прилетами и улетами самолетов несколько минут. По логике инициаторов восстановления движения электричек я прилетев в Курумоч должен несколько часов ждать следующую электричку. А восстановить как в советское время маршруты автобусов 136 и 137, которые ходили каждые полчаса - плохая идея из-за низких затрат бюджетных денег. Всего-то надо закупить несколько автобусов. То ли дело строительство ж. д. ветки.
Какого года?