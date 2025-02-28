16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре снова судят героев клиники "Ревизорро-Медицинно" Вынесен приговор по вскрытой ФСБ афере с жильем при участии нотариуса Экс-глава управления минстроя избежал наказания за дольщиков "Прогресс-Н" Суд отказал Татьяне Ерилкиной в замене оставшегося срока более мягким наказанием По делу об аферах с недвижимостью в Новокуйбышевске возобновили судебное следствие

Суды Происшествия

В Самаре снова судят героев клиники "Ревизорро-Медицинно"

САМАРА. 28 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 65
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В суде Ленинского района Самары снова начали рассматривать уголовное дело клиники "Александрия". Потерпевшими значатся сотни людей.

Напомним, схемы мошенничества были, по версии следствия, схожими.

"Бабушка после приглашения по телефону сходила на процедуры и ушла с кредитом в 115 тыс. рублей. Написали претензии клинике, но они ведут себя нагло, смеются в лицо. На бесплатной диагностике бабушке навязывали операцию на венах и говорили, что если не сделает, то ноги ампутируют по частям. В результате диагностики ее заставили купить стельки за 2 тыс. руб., чулки за 4 тыс., приспособление для чулок за 5 тыс. и ДНК-тест за 15 тысяч", - рассказывала в соцсетях местная жительница Алена Смирнова.

Среди 1,5 тыс. потерпевших - не только доверчивые пенсионеры, но и представители умственного труда. Предполагается, что с клиникой "Александрия" было связано несколько фирм: ООО "Голда", "Клиника современной медицины", "Европейский медицинский центр" и другие. Клиентам предлагали полный спектр медицинских услуг, косметологические процедуры и уход за телом. Посетители рассказывали, что их будто одурманивали и навязывали крупные кредиты. Расторгать договоры клиника отказывалась, многие должники обращались в суд.

27 февраля 2018 г. сюжет о самарской клинике "Александрия" был показан в программе "Ревизорро-Медицинно" федерального телеканала "Пятница". Представитель программы вышел из клиники с кредитом на 140 тыс. рублей. Мужчина также рассказал, что ему навязывали дорогие медуслуги. А в итоге якобы оказалось, что клиника и вовсе не должна заниматься медициной - лицензия имелась только на оказание косметологических услуг. Правоохранители начали проверку. Она закончилась возбуждением уголовного дела о мошенничестве.

Главный фигурант дела - основатель клиники Александр Чистяков. Некоторые его предполагаемые подельники в период следствия признавали вину, но потом от показаний отказались. Другие сотрудники изначально утверждали, что качественно оказывали услуги. Например, бывшая жительница Лондона Елена Наумова рассказывала, что устроилась в "Александрию" в 2016 году. Она сообщала, что зарабатывала по 24-28 тыс. руб. в месяц. В ее обязанности входили тестирование людей на специальных аппаратах и рекомендация им полезных процедур. А потом в клинику "внезапно" пришли с обысками.

В октябре 2023 г. уголовное дело стал рассматривать суд Октябрьского района. Здесь выяснилось, что не все обвиняемые целиком ознакомились с обвинением. Кто-то ознакомился с частью материалов, кто-то не смог открыть файлы на флешке.

На текущий момент дело снова поступило в суд. Его начинает рассматривать судья Мария Сибилева. Предварительное слушание назначили на 10 марта. Обвиняемым, судя по информации сайта суда, вменяют мошенничество, организацию преступного сообщества и участие в нем, неправомерный оборот средств платежей. По информации источника Волга Ньюс, адвокаты могут снова ходатайствовать о возвращении дела на доследование, поскольку уголовное преследование в отношении одного фигуранта прекращали.

Гид потребителя

Последние комментарии

Aleksey Vasilyev 25 ноября 2024 14:14 "Думал, что получился объехать, но не получилось": в Тольятти осудили самокатчика, сбившего насмерть мужчину

Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???

Ольга Захарова (Ветчинкина) 20 ноября 2024 08:48 Родители из Новокуйбышевска пожаловались, что их дети не могут учиться из-за суда

А товарищи газелисты исключительно брюнеты? Так?

Бахтиер (Боря) Бурханов 24 июля 2024 19:41 Верховный Суд РФ отказался рассматривать жалобу на приговор Светлане Кирилиной

В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.

Валерий Алекс 02 февраля 2024 13:03 Шарлот направлен на психолого-психиатрическую экспертизу в Саратов

вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2023 10:55 Житель региона получил условный срок за вырубку деревьев

В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...

Фото на сайте

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 1 2