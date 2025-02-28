В Самаре снова судят героев клиники "Ревизорро-Медицинно"

В суде Ленинского района Самары снова начали рассматривать уголовное дело клиники "Александрия". Потерпевшими значатся сотни людей.

Напомним, схемы мошенничества были, по версии следствия, схожими.

"Бабушка после приглашения по телефону сходила на процедуры и ушла с кредитом в 115 тыс. рублей. Написали претензии клинике, но они ведут себя нагло, смеются в лицо. На бесплатной диагностике бабушке навязывали операцию на венах и говорили, что если не сделает, то ноги ампутируют по частям. В результате диагностики ее заставили купить стельки за 2 тыс. руб., чулки за 4 тыс., приспособление для чулок за 5 тыс. и ДНК-тест за 15 тысяч", - рассказывала в соцсетях местная жительница Алена Смирнова.

Среди 1,5 тыс. потерпевших - не только доверчивые пенсионеры, но и представители умственного труда. Предполагается, что с клиникой "Александрия" было связано несколько фирм: ООО "Голда", "Клиника современной медицины", "Европейский медицинский центр" и другие. Клиентам предлагали полный спектр медицинских услуг, косметологические процедуры и уход за телом. Посетители рассказывали, что их будто одурманивали и навязывали крупные кредиты. Расторгать договоры клиника отказывалась, многие должники обращались в суд.

27 февраля 2018 г. сюжет о самарской клинике "Александрия" был показан в программе "Ревизорро-Медицинно" федерального телеканала "Пятница". Представитель программы вышел из клиники с кредитом на 140 тыс. рублей. Мужчина также рассказал, что ему навязывали дорогие медуслуги. А в итоге якобы оказалось, что клиника и вовсе не должна заниматься медициной - лицензия имелась только на оказание косметологических услуг. Правоохранители начали проверку. Она закончилась возбуждением уголовного дела о мошенничестве.

Главный фигурант дела - основатель клиники Александр Чистяков. Некоторые его предполагаемые подельники в период следствия признавали вину, но потом от показаний отказались. Другие сотрудники изначально утверждали, что качественно оказывали услуги. Например, бывшая жительница Лондона Елена Наумова рассказывала, что устроилась в "Александрию" в 2016 году. Она сообщала, что зарабатывала по 24-28 тыс. руб. в месяц. В ее обязанности входили тестирование людей на специальных аппаратах и рекомендация им полезных процедур. А потом в клинику "внезапно" пришли с обысками.

В октябре 2023 г. уголовное дело стал рассматривать суд Октябрьского района. Здесь выяснилось, что не все обвиняемые целиком ознакомились с обвинением. Кто-то ознакомился с частью материалов, кто-то не смог открыть файлы на флешке.

На текущий момент дело снова поступило в суд. Его начинает рассматривать судья Мария Сибилева. Предварительное слушание назначили на 10 марта. Обвиняемым, судя по информации сайта суда, вменяют мошенничество, организацию преступного сообщества и участие в нем, неправомерный оборот средств платежей. По информации источника Волга Ньюс, адвокаты могут снова ходатайствовать о возвращении дела на доследование, поскольку уголовное преследование в отношении одного фигуранта прекращали.