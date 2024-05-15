В Самаре не могут начать рассматривать дело клиники "Александрия"

В суды пока не вернулось дело мошенничества в клиники Александрия. Казус возник из-за того, что томов обвинения слишком много.

Напомним, потерпевшими значатся сотни людей, на скамье подсудимых — около 30 обвиняемых. Схемы мошенничества были, по версии следствия, схожими.

"Бабушка после приглашения по телефону сходила на процедуры и ушла с кредитом в 115 тыс. рублей. Написали претензии клинике, но они ведут себя нагло, смеются в лицо. На бесплатной диагностике бабушке навязывали операцию на венах и говорили, что если не сделает, то ноги ампутируют по частям. В результате диагностики ее заставили купить стельки за 2 тыс. руб., чулкит — за 4 тыс., приспособление для чулок — за 5 тыс. и ДНК-тест — за 15 тысяч", — рассказывала, например, в соцсетях местная жительница Алена Смирнова.

Впрочем, среди 1,5 тыс. потерпевших не только доверчивые пенсионеры, но и представители умственного труда. Предполагается, что с клиникой "Александрия" было связано несколько фирм: ООО "Голда", "Клиника современной медицины", "Европейский медицинский центр" и другие. Клиентам предлагали полный спектр медицинских услуг, косметологические процедуры и уход за телом. Посетители рассказывали, что их будто одурманивали и навязывали крупные кредиты. Расторгать договоры позже в клинике отказывались, многие должники обращались в суд.

27 февраля 2018 г. сюжет о самарской клинике "Александрия" был показан в программе "Ревизорро-Медицинно" федерального телеканала "Пятница". Представитель программы вышел из клиники с кредитом на 140 тыс. рублей. Мужчина также рассказал, что ему навязывали дорогие медуслуги. А в итоге якобы оказалось, что клиника и вовсе не должна заниматься медициной — лицензия имелась только на оказание косметологических услуг. Правоохранители начали проверку. Она закончилась возбуждением уголовного дела о мошенничестве.

Главный фигурант дела — основатель клиники Александр Чистяков. Некоторые его предполагаемые подельники в период следствия признавали вину, но потом от показаний отказались. Другие сотрудники изначально утверждали, что качественно оказывали услуги. Например, бывшая жительница Лондона Елена Наумова рассказывала, что устроилась в "Александрию" в 2016 году. Она сообщала, что зарабатывала по 24-28 тыс. руб. в месяц. В ее обязанности входили тестирование людей на специальных аппаратах и рекомендация им полезных процедур. А потом "внезапно" в клинику пришли с обысками.

В октябре 2023 г. уголовное дело стал рассматривать суд Октябрьского района. Здесь выяснилось, что не все обвиняемые целиком знают, в чем их обвиняют.

"Мне дали ознакомиться только с частью обвинения, которая касается меня. Сказали, что если дать в бумажном варианте все обвинение — его надо "КамАЗами вывозить", — сообщил, в частности, суду один из обвиняемых.

Некоторые другие подозреваемые рассказали, что им дали только относящуюся к ним часть обвинения в электронном виде — на флешке. Не у всех эти файлы целиком открылись. Дело вернули в органы предварительного следствия. Представление обжаловалось, но облсуд оставил его в силе.

Как отмечают некоторые представители стороны защиты, пока в суд материалы не вернули. По мнению отдельных юристов, дело в отношении разных обвиняемых, объединенное в одно производство, слишком большое, поэтому и возникают сложности. Пока не совсем ясно, когда точно истекают сроки давности и когда дело вернут в суд. Обвинения представителям клиники предъявляли по статьям о мошенничестве, участии в преступном сообществе и неправомерном обороте средств платежей.