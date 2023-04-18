"Видно ожирение": обвиняемый в хищении почти 70 млн требует отпустить его из-за веса

Во вторник, 18 апреля, в суде Самарского района столицы 63 региона прошло заседание, касающееся уголовного дела о хищении почти 70 млн руб. в местном филиале "РЖД". Судья Дмитрий Дерунов разрешал ходатайство следователя СК о продлении содержания под стражей на 72 часа Сергея Быкова.

Напомним, в Следственном комитете возбудили уголовное дело по факту хищения около 68 млн руб. во время работ по договору № РЖДС — 140833. В рамках этого договора требовалось выполнить ряд работ на объекте "Наружные сети сбора сточных вод с производственной территории ТЧР Сызрань" общей стоимостью 611 млн рублей. Известно, что договор включал разработку нефтезагрязненного грунта 3 и 4 класса опасности. Предполагается, что по этой статье расходов могли похитить основную часть суммы — около 40 млн рублей. Работы выполняли только "по документам".

В итоге по материалам оперативников в Следственном комитете возбудили уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями неустановленными должностными лицами ОАО "РЖД" и АО "РЖДстрой". Подозреваемые в возможной причастности к исчезновению денег — начальник дирекции по капитальному строительству — структурного подразделения дирекции по строительству сетей связи — филиала ОАО "РЖД" Геннадий Комаров и управляющий строительно-монтажным трестом № 9 Сергей Быков. Последнего задержали 17 апреля.

Следователь Следственного комитета объяснил, что мера вынужденная — есть данные, что Быков может препятствовать разбирательству или надавить на свидетелей. Также следователь попросил продлить содержание под стражей на 72 часа — чтобы собрать доказательства, необходимые для избрания меры пресечения.

Интересно, что за 10 минут до этого нанятый семьей Быкова адвокат в ожидании заседания с уверенностью говорил родственнице обвиняемого, что "сегодня он точно поедет домой". Родственница в ответ улыбалась и отвечала, что хотелось бы, чтоб все поскорее закончилось.

Но законность просьбы следователя подтвердил в суде и прокурор. Обвиняемый же рьяно протестовал. Например, он приводил в качестве аргументации невозможности нахождения в изоляторе состояние своего здоровья.

"По мне же видно, что у меня ожирение третьей степени", — заявил из-за решетки Быков.

Судья Дмитрий Дерунов удалился в совещательную комнату для принятия решения относительно подозреваемого в "оттяпывании жирного куска" из бюджета. По итогу вынес свой вердикт: ходатайство следователя удовлетворить, содержание под стражей плотному мужчине продлить до проведения необходимых следствию действий.