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Преступления Происшествия

ФСБ задержала высокопоставленного представителя структур "РЖД" в Самарской области

САМАРА. 17 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 17 апреля, сотрудники УФСБ по Самарской области задержали управляющего строительно-монтажным трестом №9 - филиала АО "РЖДстрой" Сергея Быкова. Мужчину поместили в изолятор временного содержания. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями. В этот же день у Быкова провели обыск. Меру пресечения ему будут избирать утром 18 апреля в суде Самарского района региональной столицы.

Напомним, ранее силовики провели обыски в рамках расследования уголовного дела, которое возбудили в Следственном комитете по факту хищения 68 млн руб. во время работ по договору № РЖДС — 140833. В рамках этого договора требовалось выполнить ряд работ на объекте "Наружные сети сбора сточных вод с производственной территории ТЧР Сызрань" общей стоимостью 611 млн рублей. Известно, что договор включал разработку нефтезагрязненного грунта 3 и 4-го класса опасности. Предполагается, что по этой статье расходов могли похитить основную часть суммы — около 40 млн рублей. Работы выполняли только "по документам".

В итоге по материалам оперативников в Следственном комитете возбудили уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями неустановленными должностными лицами ОАО "РЖД" и АО "РЖДстрой". Известно, что фигурантом  уголовного дела может также стать начальник дирекции по капитальному строительству — структурного подразделения дирекции по строительству сетей связи — филиала ОАО "РЖД" Геннадий Комаров. По информации Волга Ньюс, Быкова задержали после попыток "замести следы".

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